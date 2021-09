Ακούστε το δεύτερο καινούριο τραγούδι των Madrugada

Οι αγαπημένοι Madrugada επιστρέφουν με δεύτερο κανούριο τραγούδι, νέο άλμπουμ και περιοδεία το 2022!

Oι Madrugada έδωσαν στη δημοσιότητα το δεύτερο καινούριο τραγούδι, Dreams at Midnight, από το πολυαναμενόμενο άλμπουμ τους με τίτλο Chimes At Midnight.



«Αρχίσαμε να το δουλεύουμε όταν ετοιμάζαμε τις βαλίτσες μας για να επιστρέψουμε σπίτι από το Λος Άντζελες όπου ηχογραφούσαμε το καινούργιο άλμπουμ. Στην αρχή ξεκίνησε σαν ένα country-soul κομμάτι, λίγο πιο αργό, λίγο ψυχεδελικό. Δουλέψαμε αρκετά την ενορχήστρωση και το ρεφρέν», εξηγεί ο μπασίστας Frode Jacobsen για το νέο single.



«Λατρεύω αυτό το τραγούδι, για πολλούς λόγους. Είναι σαν να αποτίνει φόρο τιμής στο "The Kids are on Hight Street" και ήταν πολύ συγκινητικό που το ηχογραφήσαμε στο Sunset Sound στούντιο στο Λος Άντζελες, που ο αγαπημένος μας Jackson Browne ηχογράφησε πολλά άλμπουμ του. Είμαι πολύ περήφανος που συμμετείχα σε αυτό το κομμάτι», σχολιάζει ο Sivert Høyem.



Ο ντράμερ της μπάντας Jon Lauvland Pettersen συμφωνεί: «Υπάρχει διάχυτη η ατμόσφαιρα της Δυτικής Ακτής, σίγουρα. Είναι ένας ύμνος στη ζωή, με μία μικρή δόση μελαγχολίας να το διαπερνά».



Το Dreams at Midnight κατέχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά και των τριών. Και αυτό ισχύει και για τους στίχους.

«Είναι για μία γιορτή που τέλειωσε πριν το καταλάβουμε», δηλώνει ο frontman της μπάντας Sivert Høyem.

«Το τραγούδι γεννά όμορφες εικόνες, ευγενική προσφορά του Sivert: "No one talks about the love and sunshine when the first greys come creeping in / the songs that blew your mind an hour ago, now they're all pointless again: Κανείς δεν μιλάει για την αγάπη και τον ήλιο όταν τα πρώτα γκρίζα χρώματα αρχίζουν να τρυπώνουν/ τα τραγούδια που πριν από μία ώρα σε ενθουσίαζαν, τώρα μοιάζουν όλα άσκοπα ξανά"», αναφέρει ο Jon Lauvland Pettersen.



«Το τραγούδι έχει αναφορές σε μια συγκεκριμένη εποχή και ένα συγκεκριμένο μέρος, δηλαδή το Όσλο στα τέλη της δεκαετίας του '90. Το πάρτι που δεν έπρεπε να πας, κράτησε λίγο παραπάνω», σημειώνει ο Frode Jacobsen.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το τραγούδι ηχογραφήθηκε ζωντανά στην μοναδική φύση της πατρίδας τους, του Vesterålen, στο βορειότερο σημείο της Νορβηγίας στο Αρχιπέλαγος της Nordland.



Για την ιστορία, το νέο άλμπουμ των Madrugada, θα είναι το πρώτο μετά από 14 χρόνια και η κυκλοφορία του αναμένεται τον Ιανουάριο του 2022. Ο Sivert έχει επιβεβαιώσει ότι το 2022 η μπάντα θα κάνει μια μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία για την προώθηση του νέου της άλμπουμ.

Θυμίζουμε ότι οι Madrugada κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ Industrial Silence το 1999, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πλέον κλασικά άλμπουμ της νορβηγικής ροκ. Ακολούθησαν άλλα τέσσερα στούντιο άλμπουμ με το τελευταίο που έφερε απλά το όνομα του συγκροτήματος να κυκλοφορεί το 2008, μετά το θάνατο του κιθαρίστα του συγκροτήματος Robert Burås.

Οι Madrugada επανενώθηκαν το 2019 για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια από την επέτειο του Industrial Silence πραγματοποιώντας περιοδεία στην Ευρώπη η οποία περιλάμβανε τρεις μεγάλες sold-out συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το νέο τραγούδι Dreams at Midnight κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

