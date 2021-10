Οι Evanescence επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από 10 χρόνια!

Το συγκρότημα των Evanescence θα δώσει μια μοναδική συναυλία τον Ιούνιο στο Θέατρο Πέτρας.

Οι Evanescence επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μεγάλη συναυλία τον Ιούνιο του 2022!



Δέκα χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στη χώρα μας, το συγκρότημα των Evanescence έρχεται ξανά στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο θέατρο Πέτρας στην Πετρόπουλη στις 5 Ιουνίου 2022.



Στη συναυλία τους το γκρουπ θα παίξει ένα best-of από το σύνολο της καριέρας τους, ερμηνεύοντας όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους! Αξίζει να σημειώσουμε ότι την περασμένη άνοιξη οι Evanescence κυκλοφόρησαν το πέμπτο άλμπουμ τους με τίτλο The Bitter Truth, το πρώτο με καινούργιο υλικό μετά από μια δεκαετία.

Τα εισιτήρια ξεκινούν από τα 38 ευρώ (early bird), ενώ η γενική προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στις 10:00. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Evanescence

Οι Evanescence έχουν κατορθώσει να διαγράψουν μια σημαντική καριέρα επί δύο δεκαετίες, στη διάρκεια των οποίων έχουν πουλήσει πάνω από 25.000.000 δίσκους και έχουν βοηθήσει να φτάσουν στο ευρύ κοινό είδη μουσικής όπως το gothic rock και το nu metal.

Η συνταγή της επιτυχίας τους βασίζεται στην επική και ταυτόχρονα σαγηνευτική φωνή της Amy Lee και την ικανότητά τους να γράφουν μεγάλα χιτ που κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα του σκληρού ήχου, από την μπαλάντα ως το συμφωνικό metal.

Οι Evanescence έκαναν το 2003 ένα από τα πιο εντυπωσιακά ντεμπούτα όλων των εποχών με το Fallen, μέσα από το οποίο κυκλοφόρησαν τέσσερα singles που πλέον θεωρούνται κλασικές επιτυχίες του σύγχρονου ροκ ήχου (Bring Me To Life, My Immortal, Going Under, Everybody's Fool). Ο δίσκος ανέβηκε στην κορυφή των τσαρτ σε πολλές χώρες, έγινε επτά φορές πλατινένιος, πούλησε περισσότερα από 17.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως, ήταν ένα από τα μόλις οκτώ άλμπουμ στην ιστορία που έμειναν για πάνω από ένα έτος στο Top 50 του Billboard και τους απέφερε δύο βραβεια Grammy και άλλες τέσσερις υποψηφιότητες!

Η συνέχεια ήταν εξίσου πετυχημένη, με το Open Door του 2006 να φτάνει και αυτό στο Νο1 του Billboard και χάρη σε τραγούδια οπως τα Lithium και Call Me When You're Sober να πουλάει πάνω από 5.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως.

Το 2011 έφτασαν και πάλι στο Νο1 του Billboard για τρίτη συνεχόμενη φορά με το ομώνυμο άλμπουμ τους, μέσα από το οποίο ξεχώρισε το My Heart Is Broken. Το 2017 ακολούθησε το Synthesis, ένας δίσκος με reworks σε παλαιότερο υλικό τους.



Τιμές εισιτηρίων



38 ευρώ (early bird), 43 ευρώ, 46 ευρώ

VIP 1 326 ευρώ

VIP 2: 186 ευρώ

Τα εισιτήρια πωλούνται μέσω του δικτύου συνεργατών του http://www.viva.gr

Evanescence Pit Soundcheck Package (VIP1)

· Ένα εισιτήριο Γενικής Εισόδου

·VIP δυνατότητα νωρίτερης εισόδου στο συναυλιακό χώρο

· Πρόσβαση στο soundcheck των Evanescence

· Συμμετοχή σε συζήτηση με τους Evanescence για τον νέο δίσκο τους The Bitter Truth

·Πρόσβαση στο The Bitter Truth Tour digital photobooth

· Δυνατότητα να φωτογραφίες και gifs που ανεβαίνουν άμεσα στα social media

·Αποκλειστικό αντικείμενο με αυτόγραφο της μπάντας

·(2) ειδικά κατασκευασμένα VIP merchandise αντικείμενα

· Δυνατότητα αποκλειστικής αγοράς merchandise

· Official soundcheck πλαστικοποιημένου αναμνηστικού

· Πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα

Evanescence VIP Tour Package (VIP2)

· Ένα εισιτήριο Γενικής Εισόδου

· VIP δυνατότητα νωρίτερης εισόδου στο συναυλιακό χώρο

· (2) ειδικά κατασκευασμένα VIP merchandise αντικείμενα

· Δυνατότητα αποκλειστικής αγοράς merchandise

· Πλαστικοποιημένο αναμνηστικό Early Entry

· Περιορισμένη διαθεσιμότητα

