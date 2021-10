Ο Τζέιμς Μποντ εκθρόνισε τον Άνθρωπο του Θεού από το ελληνικό box office

Πάνω από 80.000 θεατές είδαν στα ελληνικά σινεμά τη νέα ταινία Τζέιμς Μποντ με τίτλο No Time to Die.

Το No Time to Die, η νέα, 25η ταινία του Τζέιμς Μποντ, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο ελληνικό box office για αυτή την εβδομάδα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η νέα ταινία Μποντ μονοπώλησε το ενδιαφέρον των Ελλήνων θεατών εκθρονίζοντας τον Άνθρωπο του Θεού από την πρώτη θέση της λίστας.

Ο Τζέιμς Μποντ έκοψε πάνω από 80.000 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο κυκλοφορίας του στα ελληνικά σινεμά, τονώνοντας παράλληλα σημαντικά την κίνηση στους ελληνικούς κινηματογράφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στην ημέρα της πρεμιέρας του ο θρυλικός 007 έφερε πάνω από 17.000 θεατές στις σκοτεινές αίθουσες.

Όσον αφορά τον Άνθρωπο του Θεού με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη υποχώρησε στη δεύτερη θέση του ελληνικού box office κόβοντας κάτι λιγότερο από 3.000 εισιτήρια για αυτή την εβδομάδα.



Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η animation ταινία Paw Patrol, η οποία αφήνει πίσω της το φιλμ της Marvel Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών αλλά και τη νέα περιπέτεια Δρόμος από Πάγο με τον Λίαμ Νίσον.



Δείτε αναλυτικά το Top-10 των εισιτηρίων για το τετραήμερο από 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021:



1. No Time To Die, 124 αίθουσες στην Αθήνα, 249 πανελλαδικά, 80.120 εισιτήρια (1η εβδομάδα, μαζί με μεταμεσυνύχτιες προβολές την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου)



2. Ο Άνθρωπος του Θεού, 19 αίθουσες στην Αθήνα, 44 πανελλαδικά, 2.955 εισιτήρια (6η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 269.197



3. Paw Patrol: Η Ταινία, 17 αίθουσες στην Αθήνα, 41 πανελλαδικά, 1.994 εισιτήρια (5η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 36.186



4. Λούκα, 18 αίθουσες στην Αθήνα, 20 πανελλαδικά, 1.984 εισιτήρια (14η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 127.566



5. Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών, 10 αίθουσες στην Αθήνα, 23 πανελλαδικά, 1.798 εισιτήρια (4η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 46.370



6. Δρόμος από Πάγο, 5 αίθουσες στην Αθήνα, 13 πανελλαδικά, 923 εισιτήρια (2η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα:6.474



7. Η Ενσάρκωση του Κακού, 1 αίθουσα στην Αθήνα, 2 πανελλαδικά, 282 εισιτήρια (5η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα:6.282



8. Η Ακρόαση, 7 αίθουσες στην Αθήνα, 256 εισιτήρια (1η εβδομάδα)



9. Σπίριτ, ο Ατίθασος, 10 αίθουσες πανελλαδικά, 205 εισιτήρια (8η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 24.505



10. After 3: Μετά την Πτώση, 1 αίθουσα στην Αθήνα, 5 πανελλαδικά, 140 εισιτήρια (5η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 24.807





Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.