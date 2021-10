Οι νέες σειρές και ταινίες που θα δούμε τα Χριστούγεννα στο Netflix!

Το Netflix μας βάζει σε χριστουγεννιάτικη διάθεση από τον Νοέμβριο.

Το Netflix ανακοίνωσε τις ταινίες και τις σειρές που θα κυκλοφορήσουν τα φετινά Χριστούγεννα!



Όπως θα δείτε, η γνωστή πλατφόρμα streaming πρόκειται να βάλει τους συνδρομητές του από νωρίς σε κλίμα και ρυθμούς Χριστουγέννων, με πάνω από 20 γιορτινούς τίτλους.



Ρομαντικές κομεντί, ταινίες φαντασίας και προγράμματα για παιδιά και όλη την οικογένεια θα μας κάνουν παρέα ήδη από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου και θα συνεχίσουν έως τα τέλη της χρονιάς.



Δείτε αναλυτικά το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Netflix:





Νοέμβριος

The Claus Family – 1η Νοεμβρίου (ταινία)

Ο Τζουλ μισεί τα Χριστούγεννα, αλλά, όταν ο παππούς του αρρωσταίνει, μαθαίνει για την οικογενειακή μαγική παράδοση και γίνεται ξαφνικά η μόνη ελπίδα των γιορτών.

Love Hard - 5 Νοεμβρίου (ταινία)

Μια άτυχη στον έρωτα ρεπόρτερ από το Λος Άντζελες (Νίνα Ντόμπρεβ) ταξιδεύει στην άλλη άκρη της χώρας, για να κάνει έκπληξη σε έναν τύπο που γνώρισε σε εφαρμογή γνωριμιών.



Father Christmas is Back – 7 Νοεμβρίου (ταινία)

Τέσσερις αδερφές που δεν τα πάνε και τόσο καλά μεταξύ τους αναγκάζονται να συναντηθούν όταν εξαφανισμένος πατέρας του εμφανίζεται ξαφνικά τα Χριστούγεννα.

Christmas Flow – 17 Νοεμβρίου (σειρά)

Mια απίθανη ρομαντική σχέση ανθίζει ανάμεσα σε έναν διάσημο ράπερ και μια επίμονη δημοσιογράφο. Θα μπορέσουν να τα καταφέρουν παρά τις διαφορές τους;

The Princess Switch 3: Romancing the Star - 18 Νοεμβρίου (ταινία)

Μετά την κλοπή ενός ανεκτίμητου κειμηλίου, η βασίλισσα Μάργκαρετ και η πριγκίπισσα Στέισι ζητούν τη βοήθεια της τολμηρής ολόιδιας ξαδέλφης της Μάρκαρετ, Φιόνα, η οποία, για να το βρει, συνεργάζεται με έναν γοητευτικό, μυστηριώδη άντρα από το παρελθόν της... και αναζωπυρώνει έτσι τη σπίθα ενός γαργαλιστικού χριστουγεννιάτικου έρωτα που οδηγεί σε μια πολύ διαφορετική αλλαγή ρόλων.

Α Boy Called Christmas – 24 Νοεμβρίου (ταινία)

Ένα κανονικό αγόρι που ονομάζεται Βασίλης ξεκινάει μια απίθανη περιπέτεια στον χιονισμένο βορρά αναζητώντας τον πατέρα του που βρίσκεται σε μια αποστολή ανακάλυψης του διάσημου χωριού των ξωτικών, της Ξωτικίας. Με συντροφιά έναν πεισματάρη τάρανδο που ονομάζεται Μπλίτζεν και ένα πιστό ποντίκι για κατοικίδιο, ο Βασίλης σύντομα συναντά το πεπρωμένο του σε αυτήν τη μαγική, κωμική και γλυκιά ιστορία που αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο.



Α Castle for Christmas – 26 Νοεμβρίου (ταινία)

Η διάσημη Αμερικανίδα συγγραφέας Σόφι κάνει ένα ταξίδι στη Σκωτία όπου της γεννιέται η επιθυμία να αγοράσει ένα κάστρο, το οποίο όμως ο ευέξαπτος ιδιοκτήτης Μάιλς (ένας Σκωτσέζος δούκας) δεν θέλει να πουλήσει σε ξένο. Προσπαθώντας να συμβιβαστούν, οι δυο τους διαρκώς συγκρούονται, αλλά στην πορεία ίσως βρουν περισσότερα κοινά από όσα περίμεναν.

School of Chocolate - 26 Νοεμβρίου (σειρά)

Ο διάσημος σοκολατοποιός Amaury Guichon καθοδηγεί οκτώ κορυφαία ταλέντα ελπίζοντας να ανεβάσουν τη δουλειά τους στο επόμενο επίπεδο. Μόνο ένας θα κερδίσει μια ευκαιρία αλλαγής καριέρας.

Elves - 28 Νοεμβρίου (σειρά)

Δύο αδέλφια βρίσκουν ξωτικά στο απομακρυσμένο νησί που κάνουν διακοπές. Δεν είναι όμως τα χριστουγεννιάτικα, αλλά αιμοδιψή ξωτικά που σπέρνουν τον φόβο στους ντόπιους.

Charlie’s Colorforms City: Snowy Stories – 30 Νοεμβρίου (σειρά)

Ο Τσάρλι δημιουργεί διασκεδαστικές ιστορίες χρησιμοποιώντας διαφορετικά σχήματα και χρειάζεται τη βοήθειά σας! Απογειωθείτε για περιπέτειες στο διάστημα, την Άγρια Δύση και το σπίτι.





1.000 Miles From Christmas

Δεκέμβριος

Single All the Way – 2 Δεκεμβρίου (ταινία)

Θέλοντας απεγνωσμένα να αποφύγει την κριτική των γονιών του επειδή επιμένει να παραμένει σινγκλ, ο Πίτερ πείθει τον κολλητό του, Νικ, να περάσουν μαζί τα Χριστούγεννα και να προσποιηθούν ότι είναι ζευγάρι. Όταν όμως η μητέρα του Πίτερ τού κανονίζει ραντεβού στα τυφλά με τον όμορφο γυμναστή της, Τζέιμς, το σχέδιο στραβώνει.



The Great British Baking Show: Holidays: Season 4 – 3 Δεκεμβρίου (σειρά)

Διακοσμήστε με ζάχαρη, βούτυρο και σοκολάτα καθώς οι ανταγωνιστές από τις προηγούμενες σεζόν ψήνουν υπέροχες χειμωνιάτικες λιχουδιές για τους κριτές Paul Hollywood και Prue Leith

David and the Elves – 6 Δεκεμβρίου (ταινία)

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, αλλά δεν είναι μια ευχάριστη εποχή για τον Ντέιβιντ. Έχοντας μετακομίσει στην μεγάλη πόλη, οι γονείς του έχουν καταπιαστεί με την δουλειά και έχουν ξεχάσει το νόημα των Χριστουγέννων. Ο Ντέιβιντ αποφασίζει να το αλλάξει αυτό. Με τον Άλμπερτ το Ξωτικό, ο οποίος το έσκασε από την Γη του Άγιου Βασίλη για να ανακαλύψει το νόημα των Χριστουγέννων, ο Ντέιβιντ θα ξεκινήσει για τα Όρη Τάτρα, όπου ζει ο παππούς του, σε ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες. Τους ακολουθούν οι γονείς του Ντέιβιντ και ο Άγιος Βασίλης που δεν καταλαβαίνει καθόλου τον μοντέρνο κόσμο.

A California Christmas: City Lights – 16 Δεκεμβρίου (ταινία)

Πέρασε ένας χρόνος από τότε που ερωτεύτηκαν οι Callie και Joseph και είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ με το γαλακτοκομείο και το οινοποιείο τους, μέχρι που οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις τον καλούν πίσω στην πόλη - και απειλούν να καταστρέψουν τη σχέση τους.

Grumpy Christmas – 22 Δεκεμβρίου (ταινία)

Σε αυτό το σίκουελ της κωμωδίας του 2016 «Un Padre No Tan Padre», ο Don Servando και η χίπις οικογένεια του ταξιδεύουν στην παραλία για να περάσουν τα Χριστούγεννα με τη θεία της Άλμα, Δόνα Αλίσια, μια απαιτητική ηλικιωμένη γυναίκα που γίνεται ο απόλυτος εχθρός του Δον Σερβάντο. Όταν αμφισβητείται η θέση του στην οικογένεια, ο Δον Σερβάντο δεν θα σταματήσει σε τίποτα για να αποδείξει ότι η Αλίσια είναι ένα φρικτό άτομο που κοιτάζει μόνο τον εαυτό της ... ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι καταστρέφει τα Χριστούγεννα για όλους.

1000 Miles from Christmas - 24 Δεκεμβρίου (ταινία)

Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, μια ρομαντική κωμωδία και ένας άντρας γύρω στα 30 που μαθαίνει -απρόθυμα- να αφήνει το χριστουγεννιάτικο πνεύμα να τον παρασύρει.

Επίσης κυκλοφορούν οι ταινίες και οι σειρές για όλη την οικογένεια:

Blown Away: Christmas – 19 Νοεμβρίου,

Waffles + Mochi’s Holiday Feast – 23 Νοεμβρίου,

Robin Robin – 24 Νοεμβρίου,

Shaun the Sheep: The Fight Before Christmas – 3 Δεκεμβρίου,

StarBeam: Beaming in the New Year – 14 Δεκεμβρίου

To γιορτινό ημερολόγιο ταινιών και σειρών του Netflix Netflix

