Netflix: Μόλις μάθαμε τον τίτλο για το σίκουελ του Army of the Dead

Tο Army of the Dead είναι μια από τις καλύτερες ταινίες του Netflix

Ο Ζακ Σνάιντερ αποκάλυψε τον τίτλο για το επερχόμενο σίκουελ του Army of the Dead στο Netflix.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Inverse, ο Ζακ Σνάιντερ επιτέλους μας έδωσε τον επίσημο τίτλο για αυτό που έως τώρα αποκαλούσαμε Army of the Dead 2.

Η νέα ταινία λοιπόν θα λέγεται Planet of the Dead και θα κυκλοφορήσει στο Netflix. Ο τίτλος του σίκουελ φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι ο υπόλοιπος κόσμος έχει όντως μολυνθεί από τον ιό, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε το Army of the Dead με τον Vanderohe να επιζεί στο Λας Βέγκας αλλά να μαθαίνει ότι τον έχουν δαγκώσει. Σύμφωνα με όσα είπε ο Σνάιντερ, το δεύτερο κεφάλαιο θα εξερευνήσει την άγνωστη μοίρα του Ludwig Dieter με τον Ματίας Σβαϊγκχέφερ να επιστρέφει στον ρόλο.

«Η πραγματική περιπέτεια θα ήταν να δούμε τι συνέβη σε αυτόν. Σκότωσε τον Zeus ή όχι; Τι έγινε; Δεν τον βλέπουμε να πεθαίνει. Δεν θα αποκαλύψω τι θα συμβεί στο δεύτερο μέρος του Army of the Dead, αλλά ας πούμε απλά ότι υπάρχει μία πιθανότητα να έχει επιβιώσει».

Θυμίζουμε ότι το Army of the Dead είναι μια από τις καλύτερες ταινίες του Netflix με πάνω από 72 εκατομμύρια νοικοκυριά να το έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας του στην πλατφόρμα. Παράλληλα το Army of Thieves, prequel του Army of the Dead κυκλοφορεί στο Netflix αύριο Παρασκευή 29 Οκτωβρίου.



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.





Διαβάστε επίσης:



Μόλις αγαπήσαμε τον Κιάνου Ριβς λίγο περισσότερο: Το πανάκριβο δώρο στους κασκαντέρ του John Wick 4



Έτερος Εγώ - Νέμεσις: Σωτήρη Τσαφούλια πότε κυκλοφορεί η τρίτη σεζόν της σειράς;

28η Οκτωβρίου: Από το ποίημα «Στ' άρματα» του Παλαμά οι στίχοι στο μήνυμα του πιλότου του F-16