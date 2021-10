Μίνι reunion του Game of Thrones στη νέα sci-fi σειρά του Netflix

H σειρά The Three-Body Problem είναι το πρώτο πρότζεκτ των δημιουργών του Game of Thrones για το Netflix.

To βιβλίο The Three-Body Problem, από τη sci-fi τριλογία Remembrance of Earth's Past του Κινέζου συγγραφέα Liu Cixin, μεταφέρεται στην οθόνη του Netflix από τους δημιουργούς του Game of Thrones.

Οι φαν της επικής σειράς του ΗΒΟ δώστε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι David Benioff και D.B. Weiss ανακοίνωσαν το καστ της νέας τους σειράς που ούτε λίγο ούτε πολύ αποτελεί ένα μίνι reunion του Game of Thrones.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους 12 ηθοποιούς που ανακοινώθηκαν, βρίσκονται οι John Bradley και Liam Cunningham που στο Game of Thrones υποδύθηκαν τους Samwell Tarly και Davos Seaworth αντίστοιχα.

Το καστ συμπληρώνουν επίσης οι: Jovan Adepo, Eiza Gonzalez, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, και Saamer Usmani, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τους χαρακτήρες που θα ενσαρκώνσουν.

Η τριλογία του Liu Cixin αποτελείται από τα βιβλία The Three-Body Problem του 2006, The Dark Forest που κυκλοφόρησε το 2008 και Death’s End του 2010.

Σημειώνεται ότι ο συγγραφέας θα έχει συμβουλευτικό ρόλο στη σειρά μαζί με τον Ken Liu ο οποίος μετέφρασε στην αγγλική γλώσσα το πρώτο και το τρίτο βιβλίο της τριλογίας.



Η σειρά είναι το πρώτο πρότζεκτ των David Benioff και D.B. Weiss για το Netflix και επίσης η πρώτη μετά το Game of Thrones.







Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:



Netflix: Όλα όσα ξέρουμε για το ισπανικό spinoff του Bird Box



Λάμψη, ίντριγκες και φόνοι στο νέο τρέιλερ του House of Gucci

Μητσοτάκης: Δεν ανεχόμαστε απειλές των δικαιωμάτων μας – Μέρκελ: Βρείτε λύσεις με διάλογο