Star Wars: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Τhe Book of Boba Fett»

Το spin off του Mandalorian θα κυκλοφορήσει στο Disney+ στις 29 Δεκεμβρίου.

To Disney+ έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης νέας σειράς The Book of Boba Fett.

To νέο spin off του Mandalorian εστιάζει στον κυνηγό κεφαλών Boba Fett, ο οποίος για πρώτη φορά μας συστήθηκε μ'έσα από το Star Wars: The Empire Strikes Back το 1980 και από τότε έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες των φαν του Star Wars.



Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά βρίσκει «τον γνωστό κυνηγό επικηρυγμένων, Boba Fett, και τη μισθοφόρο, Fennec Shand, να διοικούν τον υπόκοσμο του γαλαξία όταν επιστρέφουν στην έρημο του Tatooine για να διεκδικήσουν την περιοχή που κάποτε κυβερνούσε ο Jabba the Hutt και το συνδικάτο του εγκλήματος».,

Η σειρά φέρεται να αποτελείται από εννέα επεισόδια που θα σκηνοθετήσουν οι Robert Rodriguez, Dave Filoni και Jon Favreau. Στον ρόλο του Boba Fett επιστρέφει ο Temeura Morrison ενώ ως Fennec Shand θα δούμε την Ming-Na When.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ πολλοί φαν υποστηρίζουν ότι στην επερχόμενη σειρά θα υπάρχει cameo του Mandalorian, αφού πιστεύουν ότι στο βίντεο ακούγεται η φωνή του Pedro Pascal που υποδύεται τον συγκεκριμένο χαρακτήρα.

H σειρά The Book of Boba Fett θα κυκλοφορήσει στο Disney+ στις 29 Δεκεμβρίου.







