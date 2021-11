Χιθ Φρίμαν: Νεκρός στα 41 του ο ηθοποιός του Bones

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του 41χρονου ηθοποιού.

Την τελευταία του πνοή στα 41 του χρόνια άφησε ο ηθοποιός Χιθ Φρίμαν, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά Bones του Fox. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του, χωρίς ωστόσο να κάνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Το μοντέλο και ηθοποιός Σάνα Μόουκλερ, φίλη του Φρίμαν, έγραψε στο Instagram ότι ο 41χρονος πέθανε στον ύπνο του στο σπίτι στο Όστιν του Τέξας.

«Είμαστε πραγματικά συντετριμμένοι με την απώλεια του αγαπημένου μας Χιθ Φρίμαν. Ένας λαμπρός άνθρωπος με έντονο και γεμάτο ψυχή πνεύμα, αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές μας. Η ζωή του ήταν γεμάτη με βαθιά πίστη, στοργή και γενναιοδωρία προς την οικογένεια και τους φίλους του. Είχε μεγάλη όρεξη για ζωή», ανέφερε ο μάνατζέρ του σε ανακοίνωση στο Deadline.

«Ήταν εξαιρετικά περήφανος για την πρόσφατη κινηματογραφική του δουλειά και ήταν πολύ ενθουσιασμένος για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Ο Φρίμαν είχε σπουδάσει υποκριτική στα Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης και Τέξας. Ο πρώτος του τηλεοπτικός ρόλος ήταν σε ένα επεισόδιο της γνωστής σειράς ER το 2001. Επίσης εμφανίστηκε στα NCIS, The Closer, Without a Trace και Raising the Bar.

PHOTO GALLERY Photo 1/4 Ο Χιθ Φρίμαν σε παλαιότερη διοργάνωση του Sundance Film Festival Πηγή: AP Photo 2/4 Η Άσλει Μπένσον αποχαιρετά τον 41χρονο ηθοποιό με ανάρτησή της στο Instagram Πηγή: Instagram Photo 3/4 Συντετριμμένη και η Σάνα Μόουκλερ, μοντέλο, ηθοποιός και φίλη του Χιθ Φρίμαν, λέει το δικό της «αντίο» με μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram Πηγή: Instagram Photo 4/4 Ο Χιθ Φρίμαν στο Sundance Film Festival Πηγή: AP

Έγινε ευρύτερα γνωστός όταν υποδύθηκε τον Howard Epps, τον πρώτο serial killer στις δύο πρώτες σεζόν της γνωστής σειράς Bones.

Οι τελευταίοι του ρόλοι ήταν στις επερχόμενες ταινίες Devil’s Fruit και Terror on the Prairie.





Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.





Διαβάστε επίσης:



O Μελ Γκίμπσον ανακοίνωσε ότι θα σκηνοθετήσει το Φονικό Όπλο 5



Γλυπτά του Παρθενώνα: Τον «χαβά» του το Βρετανικό Μουσείο - «Θετικό να είναι μοιρασμένα»

Τραγωδία στον ΗΣΑΠ: Πέθανε ο εργαζόμενος της ΣΤΑΣΥ που είχε τραυματιστεί σοβαρά