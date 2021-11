Netflix: Αυτή είναι η σειρά που «γκρέμισε» το Squid Game από την πρώτη θέση των τσαρτ

Το Hellbound, η νέα δυστοπική κορεάτικη σειρά σκαρφάλωσε στο νούμερο ένα μία ημέρα μετά την κυκλοφορία της στο Netflix.

Η νέα κορεατική σειρά Hellbound κατάφερε να εκθρονίσει το Squid Game από την πρώτη θέση των τσαρτ σε 24 χώρες!

Μία μόλις ημέρα από την κυκλοφορία του, στις 19 Νοεμβρίου, το κορεάτικο δράμα σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση του Top 10 του Netflix, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το Flix Patrol και μένει να επιβεβαιωθούν και από το Netflix αύριο Τρίτη στο νέο σάιτ των τσαρτ.

Συγκεκριμένα, η σειρά του Yeon Sang-ho, σκηνοθέτη του πασίγνωστου Train to Busan του 2016, φιγουράρει στην κορυφή των τσαρτ σε Χονγκ Κονγκ, Μεξικό, Κορέα, Σαουδική Αραβία, Βέλγιο, κ.ά, αφήνοντας τη δεύτερη θέση για το Squid Game.

Η μετα-αποκαλυπτική sci-fi/θρίλερ/δραματική σειρά των έξι επεισοδίων παρουσιάστηκε σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ όπως αυτά του Τορόντο, του Busan και του Λονδίνου, αποσπώντας θετικές κριτικές, ενώ το σκορ του στο Rotten Tomatoes αγγίζει το 100%.



Για τους μη μυημένους, πρέπει να σημειώσουμε ότι στο Hellbound επικρατεί ένα χάος. Ο κόσμος έχει μετατραπεί σε επίγεια κόλαση.



Πλάσματα σκορπούν τον θάνατο, ενώ μια περίεργη θρησκευτική ομάδα που θέλει να τιμωρήσει τους αμαρτωλούς μας παρουσιάζουν έναν πρωτόγνωρα χαοτικό κόσμο. Η σύντομη σύνοψη αναφέρει: «Απόκοσμα όντα καταδικάζουν με αίμα, στέλνοντας ανθρώπους στην κόλαση, προκαλώντας έτσι την άνοδο μιας θρησκευτικής ομάδας που βασίζεται στην ιδέα της θεϊκής δικαιοσύνης».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στα σκαριά βρίσκεται ριμέικ του Train to Busan το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει τον τίτλο Last Train to New York.





