Ο Σιλβέστερ Σταλόνε σε ρόλο «μαφιόζου» σε νέα τηλεοπτική σειρά

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε θα είναι ο πρωταγωνιστής στη σειρά Kansas City του Paramount+.

O Σιλβέστερ Σταλόνε ετοιμάζεται να κάνει το τηλεοπτικό του ντεμπούτο ως πρωταγωνιστής στη σειρά Kansas City του Paramount+.

Σύμφωνα με το Deadline, ο διάσημος ηθοποιός εκτός από πρωταγωνιστής θα έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού στη νέα δραματική σειρά από τον δημιουργό του Βroadwalk Empire και The Sopranos, Τέρενς Γουίντερ και τον σκηνοθέτη του Hell of High Water και Yellowstone, Τέιλορ Σέρινταν.

Η υπόθεση ακολουθεί τον Ιταλό μαφιόζο Sal -τον οποίο θα υποδυθεί ο Σταλόνε- ο οποίος αναγκάζεται να μετακομίσει στο Μιζούρι του Κάνσας, μια πόλη εντελώς ασύμβατη με τη ζωή και τους νόμους της μαφίας. Καθώς χαράζει ένα ασυνήθιστο μονοπάτι προς την εξουσία, ξανασυστήνοντας την ιταλική μαφία στην περιοχή, ο Sal θα ανακαλύψει ένα εκπληκτικό και αντισυμβατικό σύνολο χαρακτήρων που τον ακολουθούν στο ταξίδι του.

Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν ο Σταλόνε έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις και cameo σε αρκετά τηλεοπτικά προγράμματα και σειρές, όπως το Police Story, This is Us, Saturday Night Live και The Muppet Show, ωστόσο αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση του ηθοποιού σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη μικρή οθόνη.

«Το να μπορείς να έχεις τον θρυλικό, υπερβατικό Σιλβέστερ να παίζει έναν από τους χαρακτήρες, είναι πραγματικά προνόμιο», δήλωσε ο CEO της 101 Studios που βρίσκεται πίσω από τα Yellowstone και Mayor of Kingstown, όπως και στο επερχόμενο Yellostone: 1883.

Όσον αφορά τη μεγάλη οθόνη, οι φαν των ταινιών δράσης περιμένουν να δουν τον Χολιγουντιανό αστέρα στο τέταρτο κεφάλαιο των Αναλώσιμων που αυτό τον καιρό πραγματοποιεί γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη.





Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:



Netflix: Το Squid Game γράφει ιστορία στις υποψηφιότητες των 27ων Critics Choice Awards



Διαγωνισμός Newsbomb.gr: «Sexy Laundry» του Σπύρου Παπαδόπουλου

Ο «Οίκος Gucci» συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του ελληνικού box office