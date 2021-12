Netflix: Το Squid Game γράφει ιστορία στις υποψηφιότητες των 27ων Critics Choice Awards

To Squid Game είναι η πρώτη μη αγγλόφωνη σειρά και η πρώτη κορεατική που λαμβάνει μια τόσο σημαντική υποψηφιότητα στα Critics Choice Awards

Το Squid Game του Netflix είναι υποψήφιο για το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς στα φετινά Critics Choice Awards.

Το Squid Game του Netflix, γράφει ιστορία στα επερχόμενα 27α Critics Choice Awards.

Η κορεατική σειρά που αναδείχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας και πλέον είναι η πιο επιτυχημένη σειρά στην ιστορία του Netflix, μόλις έγινε η πρώτη μη αγγλόφωνη σειρά που διεκδικεί το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς στα φετινά Critics Choice Awards.

Το Squid Game έχει να κονταροχτυπηθεί με σειρές όπως το Succession του HBO, το Pose του FX, το This Is Us του NBC και άλλα.

Παράλληλα, το κορεάτικο χιτ βρίσκεται υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερη Ξενόγλωσση Σειρά απέναντι στο La Casa de Papel, Narcos: Mexico και Lupin επίσης του Netflix.

O πρωταγωνιστής του Squid Game φιγουράρει ως υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά, μαζί με τον Μπίλι Πόρτερ του Pose, Μπράιαν Κοξ και Τζέρεμι Στρονγκ του Succession.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Squid Game είναι η πρώτη κορεάτικη τηλεοπτική σειρά που συγκεντρώνει υποψηφιότητες στον θεσμό των Critics Choice Awards.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιανουαρίου 2022.



Θυμίζουμε, ότι ο δημιουργός του Squid Game επιβεβαίωσε ότι η σειρά που κατέκτησε τον πλανήτη, πρόκειται να αποκτήσει και δεύτερη σεζόν.





