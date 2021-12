Δεκέμβριος στο Netflix: Πέντε ταινίες που δεν χάνονται με τίποτα

O Λεονάρντο ΝτιΚάπριο σε κρίση πανικού στο Don't Look Up που έρχεται στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου

Επιλέγουμε πέντε από τις καλύτερες και... άχαστες ταινίες που ήρθαν ή έρχονται το Δεκέμβριο στο Netflix.

Ο Δεκέμβριος στο Netflix φέρνει μερικές από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες και blockbusters της χρονιάς. Από την πιο προσωπική ταινία του Πάολο Σορεντίνο μέχρι την βιτριολική κωμωδία του Άνταμ ΜακΚέι με πρωταγωνιστή έναν απολαυστικό Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και από την επιστροφή της Σάντρα Μπούλοκ στην πλατφόρμα, μέχρι το αγωνιώδες θρίλερ Two, ένα είναι το μόνο βέβαιο: ότι αυτές τις γιορτές θα βουλιάξουν οι καναπέδες...

Μην Κοιτάτε Πάνω (Don't Look Up)

Πρόκειται για μια από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς και του Netflix. Στην πρώτη του ταινία για τον «γίγαντα» του streaming, ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο υποδύεται τον έναν από τους δύο αστρονόμους και μαζί με την Τζένιφερ Λόρενς κάνουν εκστρατεία στον Τύπο για να ενημερώσουν την ανθρωπότητα σχετικά με έναν κομήτη που κινείται προς τη Γη. Όμως κανείς δεν τους πιστεύει...



Ο Άνταμ ΜακΚέι έχει φτιάξει μια βιτριολική κωμωδία που καυτηριάζει την πολιτική των κυβερνήσεων για την κλιματική αλλαγή και από τις πρώτες ματιές που έχουμε ρίξει, αναμένεται ιδιαίτερα απολαυστική. Στο all star cast συμμετέχουν ακόμα οι: Κέιτ Μπλάνσετ, Τίμοθι Σαλαμέ, Τζένιφερ Λόρενς, Μάθιου Πέρι, Αριάνα Γκράντε, Τζόνα Χιλ και άλλοι. Κυκλοφορεί στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου.

The Hand of God

Ο Πάολο Σορεντίνο υπογράφει την πιο προσωπική του ταινία. Ο σκηνοθέτης μάς μεταφέρει σε μια αισθητηριακή περιπέτεια γεμάτη τραγωδία και κωμωδία, αγάπη και πάθος, παραλογισμό και ομορφιά, καθώς ο Φαμπιέρο βρίσκει ως την μόνη διέξοδο από την ολική καταστροφή, την ίδια του τη φαντασία.



O 17χρονος Φαμπιέτο Σκίζα (Φιλίπο Σκότι) είναι ένας άτακτος Ιταλός έφηβος που ζει μια κεφάτη ζωή με την οικογένεια του στη Νάπολη. Τα πάντα θα αλλάξουν με την άφιξη στην πόλη του θρύλου της μπάλας, Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος θα σώσει ακούσια το νεαρό αγόρι από ένα σοκαριστικό δυστύχημα, επηρεάζοντας το μέλλον του. Κυκλοφορεί στο Netflix στις 15 Δεκεμβρίου.

Ασυγχώρητη (The Unforgivable)

Η πρώτη ταινία της Σάντρα Μπούλοκ για το Netflix μετά το επιτυχημένο Bird Box -τη δεύτερη καλύτερη ταινία στην ιστορία της πλατφόρμας.



Η Μπούλοκ υποδύεται την Ρουθ Σλέιτερ, μια γυναίκα που βρισκόταν στη φυλακή για ένα βίαιο έγκλημα. Όταν αποφυλακίζεται και προσπαθεί να επανενταχθεί στην κοινωνία αντιμετωπίζει την εχθρότητα αρκετών. Την ίδια στιγμή, εκείνη προσπαθεί να βρει τη μικρότερη αδερφή της με την οποία έχει χάσει κάθε επαφή.



Στο σκηνοθετικό τιμόνι της ταινίας βρίσκεται η Βρετανίδα Νόρα Φινγκσάιντ. Συμμετέχουν ακόμα οι: Βαϊόλα Ντέιβις, Έιλινγκ Φραντσιόζι (Game of Thrones), Ρομπ Μόργκαν, Τζον Μπέρνθαλ, Βίνσεντ Ντ’ Ονόφριο. Κυκλοφόρησε στο Netflix στις 10 Δεκεμβρίου.



Δύο (Two)

Two (Δύο) Netflix

Θρίλερ ισπανικής παραγωγής από τη σκηνοθέτρια των ταινιών The Orphanage (2007), 2012’s The Body (2012 και Τhe Photographer of Mauthausen (2018).



Δύο άγνωστοι ξυπνούν και ανακαλύπτουν ότι είναι ραμμένοι μαζί από την κοιλιά, ενώ σοκάρονται ακόμα περισσότερο όταν μαθαίνουν ποιος ευθύνεται για αυτό το φρικτό μαρτύριο.



Η ταινία γυρίστηκε το 2020 εν μέσω καραντίνας και το Variety το περιγράφει ως ένα θρίλερ γεμάτο ένταση, αγωνία και μια δόση χιούμορ. Κυκλοφόρησε στο Netflix στις 10 Δεκεμβρίου.

Η Εξουσία του Σκύλου (The Power of the Dog)

Ο χαρισματικός κτηνοτρόφος Φιλ Μπέρμπανκ (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) προκαλεί φόβο και θαυμασμό στους γύρω του. Όταν ο αδελφός του φέρνει στο σπίτι τη νέα του γυναίκα (Κίρστεν Ντανστ) και τον γιο της (Κόντι Σμιτ Μακφί), ο Φιλ τούς βασανίζει μέχρι που έρχεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να ερωτευτεί.



Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του, σύμφωνα με τους κριτικούς που δεν αποκλείουν ότι ήδη έχει θέσει σοβαρές πιθανότητες για μία υποψηφιότητα στα επερχόμενα βραβεία Όσκαρ. Κυκλοφόρησε στο Netflix την 1η Δεκεμβρίου.