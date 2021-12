Όλο το «The Witcher» σε 15 λεπτά - Η πρώτη σεζόν μπήκε ξανά στο Top-10 του Netflix

Οι συνδρομητές του Netflix προετοιμάζονται εντατικά για την κυκλοφορία της δεύτερης σεζόν του The Witcher.

Οι συνδρομητές του Netflix έβαλαν ξανά την πρώτη σεζόν του The Witcher που κυκλοφόρησε το 2019, στο Τop 10 της πλατφόρμας!

Όπως φαίνεται, οι θεατές θέλουν να φρεσκάρουν τη μνήμη τους, λίγο πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του Γητευτή στις 17 Δεκεμβρίου, παρακολουθώντας ξανά τα γεγονότα του πρώτου κύκλου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το The Witcher να φιγουράρει ξανά στα τσαρτ σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως. Μάλιστα, τις καλύτερες θέσεις στο Top 10 καταλαμβάνει σε χώρες όπως η Πολωνία, η Αυστρία, η Σερβία και η Τσεχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες χώρες η πρώτη σεζόν της σειράς μπαίνει στο Top 10 για πρώτη φορά. Επίσης στο τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου φιγουράρει στη λίστα των 10 πιο δημοφιλών σειρών, για δεύτερη συνεχή εβδομάδα.

To γράφημα του FlixPatrol μας δίνουν μια εικόνα από την ανοδική πορεία της πρώτης σεζόν της σειράς.

The Witcher, 1η σεζόν: Η ανοδική πορεία στα τσαρτ του Netflix FlixPatrol

Πρέπει να αναφέρουμε ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο για το Netflix, καθώς έχει συμβεί και με ταινίες που πλησιάζουν να αποκτήσουν σίκουελ. Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν τα φιλμ: Army of the Dead και To All the Boys.

Για όσους δεν σκοπεύουν να παρακολουθήσουν ξανά την πρώτη σεζόν του The Witcher, το Netflix έχει μεριμνήσει συνοψίζοντας σε ένα βίντεο των 15 λεπτών, τα κυριότερα γεγονότα.







