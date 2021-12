ΗΒΟ Μax: Νέα ματιά στο prequel του Game of Thrones

To House of the Dragon αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2022

Το ΗΒΟ Μax παρουσιάζει τις νέες πολυαναμενόμενες σειρές και τις blockbuster ταινίες που έρχονται το 2022.

To ΗΒΟ Max δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο οποίο μας δίνει μια νέα γεύση από τις επερχόμενες νέες σειρές του που προσγειώνονται στην πλατφόρμα το 2022.

Συγκεκριμένα, το τρέιλερ περιλαμβάνει πλάνα από πολυαναμενόμενες σειρές όπως το prequel spinoff του Game of Thrones, House of the Dragon, η τέταρτη σεζόν του Westworld, το spinoff του Suicide Squad με τίτλο Peacemaker, η τρίτη σεζόν του Barry, το reunion του Χάρι Πότερ, η δεύτερη σεζόν των Euphoria και The Flight Attedant και πολλά άλλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού πολλές από τις παραπάνω παραγωγές έχουν καθυστερήσει σημαντικά, ενώ παράλληλα, αν και το HBO Max υπόσχεται στους συνδρομητές ότι οι σειρές καταφτάνουν μέσα στη νέα χρονιά, δεν ανακοινώνει συγκεκριμένη ημερομηνία πρεμιέρας.



Θυμίζουμε ότι το 2022 είναι η χρονιά που το ΗΒΟ Μax καταφτάνει -επιτέλους- και στην Ελλάδα.

House of the Dragon

Το House of the Dragon θα αποτελείται από 10 επεισόδια. Βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του George R. R. Martin και τοποθετείται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ryan Condal Miguel Sapochnik. Ο Αμερικανός συγγραφέας George R. R. Martin έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.

Το House of the Dragon είναι ένα από τα έξι πρότζεκτ Game of Thrones που βρίσκονται ετοιμάζει το HBO με τη συμβολή του Martin.

