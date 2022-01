Netflix: Είναι το «The Silent Sea» το νέο «Squid Game»;

To The Silent Sea είναι το νέο κορεάτικο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας του Netflix

Η νοτιοκορεάτικη σειρά The Silent Sea, φιγουράρει στην πρώτη θέση του Top 10 του Netflix.

Ακόμα μια νοτιοκορεάτικη σειρά κατάφερε να κερδίσει τους συνδρομητές του Netflix και να σκαρφαλώσει στην κορυφή της λίστας του Top 10 με τις πιο δημοφιλείς (μη αγγλόφωνες) σειρές για την εβδομάδα που πέρασε.

Ο λόγος για το sci-fi K-drama με τίτλο The Silent Sea το οποίο κυκλοφόρησε στο Netflix στα τέλη Δεκεμβρίου και η πορεία του είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει το Netflix, η σειρά συγκεντρώνει 47.83 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης παγκοσμίως, ένα νούμερο που την εκτοξεύει στην πρώτη θέση της λίστας για την εβδομάδα 27 Δεκεμβρίου 2021 - 2 Ιανουαρίου 2022.



Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη εβδομάδα που η σειρά βρίσκεται στο τσαρτ του Netflix, καθώς ήδη με το... «καλημέρα σας» πέτυχε να σκαρφαλώσει στην τρίτη θέση της λίστας.

Για τους λάτρεις των στατιστικών, το The Silent Sea για τη συγκεκριμένη εβδομάδα, είναι η τέταρτη πιο δημοφιλής σειρά του Netflix, πίσω από την τέταρτη σεζόν του Cobra Kai, τη δεύτερη σεζόν των Emily in Paris και The Withcer.

Ωστόσο, το The Silent Sea δεν είναι το μοναδικό νοτιοκορεάτικο πρόγραμμα που φιγουράρει στο τσαρτ της εβδομάδας. Το Squid Game βρίσκεται στην έκτη θέση, μετά από 16 εβδομάδες στη λίστα και το Our Beloved Summer στην ένατη θέση.



The Silent Sea

Στο νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας έχουμε μια εγκαταλελειμμένη σεληνιακή βάση, μια διαστημική αποστολή με μόλις 10% πιθανότητες επιβίωσης και ένα πλήρωμα που χάνει τα μέλη του ένα-ένα.



H σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια και βασίζεται στη μικρού μήκους ταινία του 2014 με τίτλο The Sea of Tranquility του Choi Hang-Yong o οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία του νοτιοκορεάτικου πρότζεκτ. Στην ουσία δηλαδή, ο Hang-Yong αναπτύσσει το σύντομο, δυστοπικό φιλμάκι του.

