Πέθανε η Τζόαν Κόπλαντ - Ηθοποιός και αδελφή του Άρθουρ Μίλερ

Η ηθοποιός Τζόαν Κόπλαντ πέθανε στον ύπνο της στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη.

Η Τζόαν Κόπλαντ, ηθοποιός και αδερφή του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.

Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, καθώς κοιμόταν, όπως δήλωσε ο γιος της, Έρικ, στο The Hollywood Reporter.

Γεννημένη ως Τζόαν Μάξιν Μίλερ την 1η Ιουνίου του 1922 στη Νέα Υόρκη, άλλαξε το επώνυμό της σε Κόπλαντ, για να μην τη συνδέουν με τον διάσημο αδερφό της. Το 1948 έκανε το ντεμπούτο της στο Broadway στο Sundown Beach. Στο Broadway επέστρεψε συνολικά 13 φορές για θεατρικά όπως τα: Not for Children (1951), Tovarich (1963), Something More! (1964), κ.ά.

Επίσης, συμμετείχε σε δύο θεατρικά του αδερφού της, The Price (1968) και The American Clock (1980). Όπως είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της, περνούσε από οντισιόν για τα έργα του Μίλερ: «με αντιμετώπιζε ως μια οποιαδήποτε ηθοποιός, όχι ως αδερφή του».

Η Κόπλαντ είχε δεκάδες συμμετοχές και στην τηλεόραση. Έπαιξε στις σαπουνόπερες Love of Life (από το 1960 έως το 1963), Search of Tomorrow (1967-1972) και στα The Edge of Night, How to Survive a Marriage, As the World Turns.



Επιπλέον την είδαμε στις σειρές, ER, Naked City, The Patty Duke Show, The Defenders, All in the Family, Cagney & Lacey και Chicago Hope. Από το 1991 έως το 2001 συμμετείχε στην πασίγνωστη τηλεοπτική σειρά Law & Order (Νόμος και Τάξη) στον ρόλο της Ρεμπέκα Στάιν.



Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το έκανε στην ταινία του 1958 The Goddess. Επίσης εμφανίστηκε στις ταινίες Middle of the Night (1959), Roseland (1977), A Little Sex (1982), Happy New Year (1987), Her Alibi (1989), Jungle 2 Jungle (1997) και The Object of My Affection (1998).



