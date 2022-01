Οι πέντε top σειρές που έρχονται το 2022 και θα σπάσουν τα ταμεία

Το House of the Dragon, η πρίκουελ spinoff σειρά του Game of Thrones έρχεται στο ΗΒΟ Max

Δείτε ποιες κορυφαίες σειρές περιμένουμε το 2022 στις πλατφόρμες streaming.

To 2022 θα μας κάνει να «λιώσουμε» στον καναπέ μας, καθώς μερικές από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές, έπειτα από αρκετή καθυστέρηση ελέω κορονοϊού, έρχονται επιτέλους στις πλατφόρμες streaming.



Μπαίνοντας κατευθείαν στο ψητό, μία από τις τηλεοπτικές παραγωγές που περιμένουμε με ανυπομονησία, έρχεται από το Star Wars Saga και αφορά την 3η σεζόν του The Mandalorian. Με ενδιαφέρον αναμένουμε ακόμα το Vikings: Valhalla στο Netflix, την 6η σεζόν του Outlander, το Pam & Tommy στο Hulu, την 3η σεζόν του Lupin, την 5η σεζόν του Elite, τον 4ο κύκλο των Sex Education και Killing Eve, όπως και την 3η σεζόν των Umbrella Academy και Snowpiercer.

Εκτός από τις παραπάνω όμως, υπάρχουν πέντε σειρές που αναμένεται να σπάσουν τα ταμεία. Ορισμένες θα προσγειωθούν στις πλατφόρμες για πρώτη φορά και οι υπόλοιπες επιστρέφουν με νέα σεζόν. Για όλες έχουν γραφτεί τόσα πολλά και έχουν συζητηθεί τόσο που έχουν κάνει πλέον την αναμονή να χτυπάει κόκκινο! Ετοιμαστείτε, καθώς η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει...

House of the Dragon (HBO Max)

«Ανυπομονώ για το House of the Dragon», δήλωσε μέσω του blog του, ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου στο οποίο βασίζεται η επερχόμενη και πολυσυζητήμενη σειρά. Εμείς να δεις, αγαπητέ Τζορτζ! Η πρίκουελ spinoff σειρά του Game of Thrones, θα είναι «σκοτεινή, δυνατή και αδυσώπητη», σύμφωνα με τον Αμερικανό συγγραφέα. Θα αποτελείται από 10 επεισόδια και τοποθετείται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen.

Lord of the Rings (Amazon Prime Video)

Η σειρά βασίζεται στο σύμπαν του Τόλκιν και εξελίσσεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Χόμπιτ, μεταφέροντας τους θεατές στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης. Θα αποτελείται από οκτώ εβδομαδιαία επεισόδια, ενώ όπως έχει ανακοινωθεί ανανεώθηκε ήδη και για δεύτερη σεζόν.

https://www.instagram.com/p/CSFM2T4JzE0

Η σειρά θα ξεκινήσει σε μια εποχή σχετικής ειρήνης ακολουθώντας οικείους αλλά και άγνωστους χαρακτήρες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη μακρόχρονη επανεμφάνιση του κακού στη Μέση Γη. «Από τα πιο σκοτεινά βάθη των Όρεων της Ομίχλης, στα μεγαλοπρεπή δάση της πρωτεύουσας των Ξωτικών στο Λίντον, κι από το μαγευτικό βασίλειο του Νούμενορ, στα πιο απομακρυσμένα σημεία του χάρτη, αυτά τα Βασίλεια και οι χαρακτήρες θα χαράξουν μία κληρονομιά που θα ζει για πολλά χρόνια αφού θα έχουν φύγει», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη της σειράς.



Η ατιτλοφόρητη -μέχρι στιγμής- σειρά θα κυκλοφορήσει στο Amazon Prime Video στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Brigderton, 2η σεζόν (Netflix)

Η πολύπαθη (λόγω κορονοϊού) παραγωγή, κατάφερε -επιτέλους- να ολοκληρωθεί και έτσι η σειρά είναι έτοιμη να επιστρέψει για τη δεύτερη σεζόν.



Μένοντας πιστό στα βιβλία της Τζούλια Κουίν, το ρομαντικό δράμα εποχής αυτή τη φορά θα ακολουθήσει την ιστορία του Άντονι, του μεγαλύτερου αδερφού της οικογένειας Bridgerton. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ που υποδύθηκε τον γοητευτικό Δούκα του Χέιστινγκς, Simon Basset δεν πρόκειται να επιστρέψει για τον δεύτερο κύκλο.



Λόγω της μεγάλης απήχησης, το Netflix έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για τρίτη και τέταρτη σεζόν, ενώ θα υπάρξει ακόμα και μια prequel σειρά.



Ο δεύτερος κύκλος του Bridgerton θα είναι διαθέσιμος στο Netflix στις 25 Μαρτίου του 2022.



The Crown, 5η σεζόν (Netflix)

Oι φαν του πολυβραβευμένου The Crown περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρουν τον προτελευταίο κύκλο της αγαπημένης τους σειράς. Η 5η σεζόν ασχοληθεί με τα γεγονότα της δεκαετίας του ’90, μια ιδιαίτερα ταραχώδης περίοδο για τη βασιλική οικογένεια. Στο ολοκαίνουριο καστ θα δούμε τους: Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι ως πριγκίπισσα Νταϊάνα, Ντόμινικ Γουέστ ως πρίγκιπα Κάρολο, Λέσλι Μάνβιλ στον ρόλο της πριγκίπισσας Μάργκαρετ, Τζόναθαν Πράις ως πρίγκιπα Φίλιππο και Τζόνι Λι Μίλερ στον ρόλο του Τζον Μέιτζορ, πρώην πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ομάδα δημιουργικού της σειράς έχει ετοιμάσει προσχέδιο σεναρίου - γραμμένο από τον Πίτερ Μόργκαν - που εξερευνά τον θάνατο της Νταϊάνα σε τροχαίο στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1997. Ωστόσο, όπως έχει αποσαφηνίσει ο Μόργκαν, το επεισόδιο δεν θα δείχνει το τραγικό δυστύχημα.

Ο πέμπτος κύκλος του The Crown θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Νοέμβριο του 2022, ενώ θα ρίξει τίτλους τέλους μετά το τέλος της έκτης σεζόν.

Stranger Things, 4η σεζόν (Netflix)

Aν και ο 4ο κύκλος ξεκίνησε γυρίσματα τον Φεβρουάριο του 2020, συνάντησε αρκετές καθυστερήσεις λόγων του lockdown για τον κορονοϊό. Τελικά τα νέα επεισόδια έρχονται τουλάχιστον δυόμιση χρόνια μετά την προβολή του τρίτου κύκλου, τον Ιούλιο του 2019.



Όπως έχουμε μάθει από τις δηλώσεις των συντελεστών η νέα σεζόν της σειράς αναμένεται να είναι η πιο μεγάλη, η πιο σκοτεινή και η πιο τρομακτική από όλες.



Παρακάτω μπορείτε να μάθετε τους τίτλους της πολυαναμενόμενης νέας σεζόν:



Το κλαμπ της κολάσεως

Η κατάρα του Βέκνα

Το τέρας και η υπερηρωίδα

Αγαπημένε μου Μπίλι

Πρόγραμμα Νίνα

Η βουτιά

Η σφαγή στο εργαστήριο Χόκινς

Ο μπαμπάς

Ο κουμπαράς