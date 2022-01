34ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου: Αυτές είναι οι ταινίες του Διαγωνιστικού Τμήματος

Το 34ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά για δεύτερα συνεχή χρονιά.

Από την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου μέχρι την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, το 34ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου δίνει το καθιερωμένο, ετήσιο ραντεβού του με το σινεφίλ κοινό, διαδικτυακά στην πλατφόρμα CINESQUARE, με δωρεάν πρόσβαση σε συνολικά 35 ταινίες και αφιερώματα στον ελληνικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αλλά και τα καθιερωμένα βραβεία του φεστιβάλ.



«Η συνέχιση της πανδημίας, με την κορύφωση της μετάλλαξης Όμικρον, δυστυχώς μας αναγκάζει, για δεύτερη φορά, να διοργανώσουμε το φετινό, 34ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου διαδικτυακά, δίνοντας όπως και πέρυσι την ευκαιρία στο κινηματογραφόφιλο κοινό όλης της Ελλάδας, και όχι μόνο της Αθήνας, να παρακολουθήσει και να απολαύσει τις διάφορες προβολές του.

Προβολές που, όπως και στο παρελθόν, καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα του ευρωπαϊκού – μαζί, πάντα, και του ελληνικού – κινηματογράφου, χωρίς να παραμερίζεται και ο υπόλοιπος. Με τις ελληνικές, νέες και παλιότερες, ταινίες να καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα του: από το Διαγωνιστικό Τμήμα, που είναι το κύριο σκέλος του, μέχρι και τα αφιερώματα.

Με την ελπίδα σε μια σύντομη επιστροφή στην αίθουσα, σας περιμένουμε από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου να ανακαλύψουμε μαζί όχι μόνο τι καινούργιο έχει να μας προσφέρει ο πάντα πρωτοποριακός ευρωπαϊκός κινηματογράφος (από τον οποίο αντλεί και εξακολουθεί να επηρεάζεται ο υπόλοιπος κινηματογράφος) αλλά και πτυχές από την πάντα συναρπαστική ιστορία του», σημειώνει ο Νίνος Φένεκ Μικελίδης,

Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ.

Για τις ταινίες που απαρτίζουν το Διαγωνιστικό Τμήμα, αναφέρει «Με ή χωρίς πανδημία, οι Ευρωπαίοι κινηματογραφιστές από όλη σχεδόν την Ευρώπη (Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Σερβία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Σλοβενία, Βασνία και Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Ελλάδα και Κύπρο) συνεχίζουν, όπως δείχνουν οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος του φετινού 34ου Πανοράματος, να γυρίζουν ταινίες με αγάπη και πάθος, αλλά και με πόνο και μόχθο, και με πρώτη ύλη τα πολλά κοινωνικοπολιτικά και προσωπικά ζητήματα που απασχολούν τους ίδιους και τις κοινωνίες μας: από το προσφυγικό, τις οικολογικές καταστροφές και την παγκοσμιοποίηση, μέχρι τις σχέσεις του ζευγαριού, την αναζήτηση ταυτότητας, την ενηλικίωση, τον γενικότερο εγκλεισμό (και όχι μόνο εκείνον του Covid-19) σε ενός άλλου είδους φυλακή, τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις και τους διάφορους υπαρξιακούς προβληματισμούς».



Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ταινίες των φετινών αφιερωμάτων, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών ανά ημέρα.



Ακολουθούν συνοπτικά οι ταινίες του Διαγωνιστικού Τμήματος



As Far As I Can Walk (Strahinja Banovic)

Σερβία/Γαλλία/Λουξεμβούργο/Βουλγαρία/Λιθουανία – 2021 – έγχρωμη



Californie

Ιταλία – 2021 – έγχρωμη



I’m Not In Love

Ηνωμένο Βασίλειο – 2021 – έγχρωμη



Inventory (Inventura)

Σλοβενία – 2021 – έγχρωμη



Musa

Ελλάδα – 2021 – έγχρωμη



My Mother’s Swedish Heart (Svedsko Srce Moje Majke)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη – 2021 – έγχρωμη



Ma Nuit (My Night)

Γαλλία/Βέλγιο – 2021 – έγχρωμη



Patchwork

Κύπρος/Ισραήλ/Σλοβενία – 2021 – έγχρωμη



REM Ταχείες Κινήσεις Οφθαλμού

Ελλάδα – 2021 – έγχρωμη και ασπρόμαυρη



The Inner Cage (Ariaferma)

Ιταλία/Ελβετία/Γαλλία – 2021 – έγχρωμη



Troubled Minds

Λετονία – 2021 – έγχρωμη



Η Βοή του Κόσμου

Ελλάδα – 2021 – έγχρωμη και ασπρόμαυρη



Δείτε αναλυτικά τις ταινίες του Διαγωνιστικού Τμήματος στο site του Φεστιβάλ.



Το 34ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα και με την Οικονομική Υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και με την Υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ (Δήμος Αθηναίων).





