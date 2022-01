H Σάρον Στόουν επιστρέφει στην οθόνη - Δεν φαντάζεστε σε ποια σειρά θα τη δούμε!

H Σάρον Στόουν επιστρέφει στην οθόνη για χάρη του HBO Max.

H Σάρον Στόουν μπαίνει στο καστ της δεύτερης σεζόν της σειράς The Flight Attendant, δίπλα στην Κάλεϊ Κουόκο, όπως ανέφερε πρώτο το Deadline.



Mάλιστα η Κουόκο επιβεβαίωσε τις πληροφορίες δημοσιεύοντας στο Instagram μια φωτογραφία της με την Σάρον Στόουν γράφοντας στη λεζάντα της ότι επιτέλους μπορεί να μοιραστεί τα νέα!

https://www.instagram.com/p/CYmKMIxp8zJ

Σημειώνεται ότι η δεύτερη σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα σε Λος Άντζελες, Βερολίνο και Ρέικιαβικ. Η βραβευμένη ηθοποιός πρόκειται να υποδυθεί την Λίζα Μπόουντεν, μητέρα της Κέισι (Κουόκο) η οποία αντιμετωπίζοντας τον αλκοολισμό της κόρης της για μια ζωή έχει πλέον στερέψει από υπομονή και καλή θέληση.

Έτσι, αφού η πρώτη σεζόν του The Flight Attendant εξέτασε την τραγική σχέση της Κέισι Μπόουντεν με τον αείμνηστο πατέρα της, η επερχόμενη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του HBO Max θα εξερευνήσει τη σχέση —ή την έλλειψη— της Κέισι με τη μητέρα της.

Στους φαν της σειράς θυμίζουμε ότι η μαμά της Κέισι έκανε μια πολύ σύντομη εμφάνιση σε μια σκηνή αναδρομής της πρώτης σεζόν. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μάθουμε καλύτερα αυτό τον χαρακτήρα.

Η σειρά The Flight Attendant ήταν υποψήφια για εννιά βραβεία Emmy, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Κωμικής Σειράς και Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Κουόκο.

Η πρωταγωνίστρια των ταινιών Βασικό Ένστικτο και Casino έχει παίξει επίσης στις τηλεοπτικές σειρές όπως οι: Raatched (Netflix) και Mosaic (HBO), ενώ την είδαμε ακόμα στο The New Pope όπως και σε guest ρόλο στο The Practice το οποίο της χάρισε Βραβείο Emmy.





