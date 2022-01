Αυτές είναι οι 10 πιο δημοφιλείς ταινίες στην (μέχρι σήμερα) ιστορία του Netflix

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Τζένιφερ Λόρενς στη βιτριολική σάτιρα Don't Look Up

Το τσαρτ με τις 10 ταινίες που «έσπασαν» τα ταμεία του Netflix.

Η προηγούμενη χρονιά ανακάτεψε για τα καλά τα τσαρτ του Netflix με αναπάντεχες επιτυχίες, όπως το κορεάτικο Squid Game και πολυσυζητημένα blockbusters όπως οι ταινίες Red Notice και Don't Look Up που κυκλοφόρησαν λίγο πριν την εκπνοή του 2021, διχάζοντας (ομολογουμένως) τους θεατές.



Στα πρόσφατα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η διάσημη πλατφόρμα streaming βλέπουμε ότι ταινίες όπως το The Old Guard με πρωταγωνίστρια τη Σαρλίζ Θερόν, που είχαν... στρογγυλοκαθίσει σε θέσεις του Top 10, λάμπουν πλέον δια της απουσίας τους, ενώ άλλες έχουν χάσει έδαφος και αρκούνται τώρα σε χαμηλότερες θέσεις του Top 10.



Aξίζει να σημειωθεί, ότι πλέον η Σάντρα Μπούλοκ μπορεί και επίσημα να ανακηρυχθεί «βασίλισσα» του Netflix, καθώς και οι δύο ταινίες που έχει κάνει για την πλατφόρμα έχουν στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, βρίσκοντας τη θέση τους στην πρώτη πεντάδα του Top 10.



Eνδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι δύο πρώτες θέσεις της λίστας, καθώς οι δύο δημοφιλέστερες ταινίες δίνουν μάχη σώμα με σώμα.



Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αναφερόμαστε σε αγγλόφωνες ταινίες του Netflix. Η κατάταξη των ταινιών προκύπτει από τις ώρες παρακολούθησης μιας ταινίας κατά τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας της στην πλατφόρμα.



Στη συλλογή φωτογραφιών που ακολουθεί, θα δείτε το countdown με τις 10 ταινίες που «έσπασαν» τα ταμεία του Netflix.





PHOTO GALLERY Photo 1/10 10. Enola Holmes - 189.900.000 ώρες παρακολούθησης Πηγή: Netflix Photo 2/10 9. Spenser Confidential - 197.320.000 ώρες παρακολούθησης Πηγή: Netflix Photo 3/10 8. 6 Underground - 205.470.000 ώρες παρακολούθησης Πηγή: Netflix Photo 4/10 7. The Kissing Booth 2 - 209.250.000 ώρες παρακολούθησης Πηγή: Netflix Photo 5/10 6. The Irishman - 214.570.000 ώρες παρακολούθησης Πηγή: Netflix Photo 6/10 5. The Unforgivable - 214.700.000 ώρες παρακολούθησης Πηγή: Netflix Photo 7/10 4. Extraction - 231.340.000 ώρες παρακολούθησης Πηγή: Netflix Photo 8/10 3. Bird Box - 282.020.000 ώρες παρακολούθησης Πηγή: Netflix Photo 9/10 2. Don't Look Up - 349.910.000 ώρες παρακολούθησης Πηγή: Netflix Photo 10/10 1. Red Notice - 364.020.000 ώρες παρακολούθησης Πηγή: Netflix