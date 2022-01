Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο ηθοποιός του «Orange Is The New Black»

H επιτυχημένη σειρά του Netflix, Orange is the new black, διήρκεσε 7 σεζόν

Η ηθοποιός Κάθριν Κέιτς «έφυγε» από τη ζωή στα 73 της έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Στα 73 της χρόνια «έφυγε» από τη ζωή η ηθοποιός Κάθριν Κέιτς έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Εκπρόσωπος από το Headline Talent Agency, το πρακτορείο της ηθοποιού, επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση, κάνοντας γνωστό ότι η Κέιτς πέθανε το Σάββατο 22 Ιανουαρίου.

«Θα τη θυμόμαστε και θα τη λατρεύουμε πάντα στις καρδιές μας ως την ισχυρή δύναμη της φύσης που ήταν. Ένα αληθινό είδωλο. Θα μας λείψεις», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανάρτηση του πρακτορείου στο Instagram.

Η Κέιτς ήταν ευρύτερα γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά Orange Is The New Black, παίζοντας την Amy Kanter-Bloom, μητέρα του Larry (Τζέισον Μπιγκς).

Η ηθοποιός συμμετείχε επίσης στο Seinfeld και συγκεκριμένα στα επεισόδια The Rye και The Dinner Party, όπως επίσης και στα Lizzie McGuire και Judging Army.

https://www.instagram.com/p/CZFm5pJvbye

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της η Κέιτς εμφανίστηκε σε πολλές δημοφιλείς παραγωγές όπως τα Low & OrderL Special Victims Unit, Shades of Blue και στην πρίκουελ ταινία του The Sopranos, με τίτλο The Many Saints of Newark.





