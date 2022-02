Όλες οι νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 14 έως 20 Φεβρουαρίου 2022.

Η νέα εβδομάδα στο Netflix είναι ιδιαίτερα πλούσια σε νέες κυκλοφορίες σειρών και ταινιών.



Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου πάντως, το Netflix ανάβει φωτιές (αμφιβολίας και όχι πάθους) στους ερωτευμένους με τη σειρά «Αφοσίωση». Οι λάτρεις των θρίλερ δεν πρέπει να χάσουν το σίκουελ του Texas Chainsaw Massacre που θα είναι διαθέσιμο από τις 18 του μήνα.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 14 έως 20 Φεβρουαρίου 2022.

Σειρές του Netflix

14/2/2022

Αφοσίωση (Devotion, a Story of Love and Desire)



Ένας φαινομενικά ευτυχισμένος γάμος αρχίζει να καταρρέει όταν η πίστη του άντρα αμφισβητείται και το ζευγάρι αρχίζει να ελκύεται από άλλα άτομα.

17/2/2022

Ο Νεαρός Βαλάντερ: Η σκιά του δολοφόνου (Young Wallander: Killer's Shadow)



Ο Κουρτ ερευνά έναν μυστηριώδη φρικιαστικό θάνατο που μάλλον σχετίζεται με ένα εμπρηστικό άρθρο για μια από τις πρώτες υποθέσεις της Ρασκ στο Μάλμο.



18/2/2022

Ένας από Εμάς Λέει Ψέματα (One of Us Is Lying)



Η τιμωρία φέρνει κοντά πέντε ετερόκλιτα λυκειόπαιδα, αλλά ένας φόνος —και τα μυστικά— τα ενώνουν, ενώ ξεδιπλώνεται ένα μυστήριο φόνου που θυμίζει τον ποντικό και τη γάτα.

18/2/2022

Space Force: Σεζόν 2 (Space Force: Season 2)



Υπό νέα διοίκηση, ο πτέραρχος Νερντ και το δυσλειτουργικό αλλά αξιαγάπητο πλήρωμά του έχουν τέσσερις μήνες για να αποδείξουν ότι η Διαστημική Δύναμη αξίζει να διατηρηθεί..

Ταινίες του Netflix

17/2/2022

Η Γροθιά της Εκδίκησης (Fistful of Vengeance)



Μια αποστολή εκδίκησης μετατρέπεται σε μάχη για τη σωτηρία του κόσμου από μια αρχαία απειλή, όταν ο εκτελεστής Κάι που έχει υπερδυνάμεις εντοπίζει έναν φονιά.

17/2/2022

Erax



Τερατώδη πλάσματα ξεπηδούν από ένα μαγικό βιβλίο και σκορπούν χάος και αταξία στη θεία Όπαλ και την έφηβη ανιψιά της, Νίνα, σε αυτήν την τρομακτική ταινία μικρού μήκους.

17/2/2022

Κατευθείαν στην Καρδιά (Heart Shot)



Σε αυτήν τη μικρού μήκους ταινία, οι ερωτευμένες έφηβες Νίκι και Σαμ σχεδιάζουν μαζί το μέλλον τους, αλλά το επικίνδυνο παρελθόν της Νίκι επιστρέφει και απειλεί τα πάντα.

17/2/2022

Συγχώρα τις Αμαρτίες μας (Forgive Us Our Trespasses)



Έχοντας γίνει στόχος των Ναζί που κυνηγούν και δολοφονούν άτομα με αναπηρίες, ένα αγόρι με αναπηρία παίρνει μια τολμηρή απόφαση, ενώ προσπαθεί να επιβιώσει.

18/2/2022

Rabbids Invasion Special: Αποστολή στον Άρη (Rabbids Invasion Special: Mission to Mars)



Μια απίθανη ομάδα Rabbids συμμετέχει σε μια μοναδική αποστολή στον Άρη. Είναι στο χέρι τους να ενωθούν και να σταματήσουν την τελευταία απειλή του γαλαξία.

18/2/2022

Texas Chainsaw Massacre



Σε αυτό το σίκουελ, influencer που θέλουν να ξαναζωντανέψουν μια πόλη-φάντασμα του Τέξας αντιμετωπίζουν τον Leatherface, έναν φονιά που φορά μια μάσκα από ανθρώπινο δέρμα.



20/2/2022

Μη Με Σκοτώνεις (Don't Kill Me)



Η Μίρτα σχεδόν πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών μαζί με τον εραστή της, αλλά όταν συνέρχεται, ανακαλύπτει ότι ανήκει σε έναν βίαιο κόσμο που δεν ήξερε ότι υπήρχε.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

16/2/2022

jeen-yuhs: Μια τριλογία για τον Κάνιε - Νέα Επεισόδια Κάθε Εβδομάδα (jeen-yuhs: A Kanye Trilogy - New Episodes Weekly)



Οι ζωές ενός αναδυόμενου σταρ και ενός κινηματογραφιστή μπλέκονται, σε αυτό το δυνατό ντοκιμαντέρ σε τρία μέρη με θέμα την καριέρα του ράπερ Κάνιε Γουέστ.

18/2/2022

Η Πτώση: Η Υπόθεση της Boeing (Downfall: The Case Against Boeing)



Ερευνητές αποκαλύπτουν πώς η υποτιθέμενη προτεραιοποίηση του κέρδους έναντι της ασφάλειας της Boeing ίσως να προκάλεσε δύο καταστροφικές συντριβές μέσα σε δύο μήνες.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

15/2/2022

Ρίντλεϊ Τζόουνς: Η Προστάτιδα του Μουσείου: Σεζόν 3 (Ridley Jones: Season 3)



Διαστημικές περιπέτειες, κυνήγι θησαυρού και νέοι φίλοι: η Ρίντλεϊ κι η παρέα της έχουν πολλά να ασχοληθούν, ενώ πρέπει να προστατεύσουν και το μουσείο από κακοτυχίες.

18/2/2022

Το Σόου του Κάπχεντ! (The Cuphead Show!)



Παρακολουθήστε τους μπελάδες του παρορμητικού Κάπχεντ και του ευκολόπιστου αδερφού του, Μάγκμαν, στη σειρά κινουμένων σχεδίων που βασίζεται στο πετυχημένο βιντεοπαιχνίδι.