Το πρώτο τρέιλερ του τηλεοπτικού «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» κυκλοφόρησε και είναι επικό!

Στις 2 Σεπτεμβρίου το The Lord of the Rings: The Ring of Power μας ταξιδεύει πίσω στη Μέση Γη.

H Amazon αποκάλυψε χθες στο ημίχρονο του Super Bowl το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς The Lord of the Rings: The Ring of Power.

«Δεν έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι άλλο βρίσκεται εκεί έξω;» ακούγεται στην έναρξη του βίντεο που μας ταξιδεύει πίσω στη Μέση Γη. Στα εντυπωσιακά πλάνα βλέπουμε τη νεαρή Γκαλάντριελ, και τον νεαρό Έλροντ, ενώ ταξιδεύουμε πίσω στο βασίλειο των Ξωτικών και στα άδυτα των ορυχείων των Νάνων στα Ομιχλώδη Βουνά, πολύ πριν την εποχή των βασιλιάδων, τη συντροφιά και το δαχτυλίδι.



Όπως έχει γίνει γνωστό, η σειρά βασίζεται στο σύμπαν του Τόλκιν και η ιστορία εξελίσσεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Χόμπιτ, μεταφέροντας τους θεατές στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης, ακολουθώντας πολλαπλές ιστορίες.

Θα αποτελείται από οκτώ εβδομαδιαία επεισόδια, ενώ όπως έχει ανακοινωθεί ανανεώθηκε ήδη και για δεύτερη σεζόν. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η συμφωνία κάνει λόγο για πέντε σεζόν τουλάχιστον, εκτινάσσοντας το κόστος της παραγωγής στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια και άρα μιλάμε για την ακριβότερη παραγωγή της μικρής οθόνης.



Η σειρά θα ξεκινήσει σε μια εποχή σχετικής ειρήνης ακολουθώντας οικείους αλλά και άγνωστους χαρακτήρες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη μακρόχρονη επανεμφάνιση του κακού στη Μέση Γη. «Από τα πιο σκοτεινά βάθη των Όρεων της Ομίχλης, στα μεγαλοπρεπή δάση της πρωτεύουσας των Ξωτικών στο Λίντον, κι από το μαγευτικό βασίλειο του Νούμενορ, στα πιο απομακρυσμένα σημεία του χάρτη, αυτά τα Βασίλεια και οι χαρακτήρες θα χαράξουν μία κληρονομιά που θα ζει για πολλά χρόνια αφού θα έχουν φύγει», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη της σειράς.