«And Just Like That…» η διάσημη γυναικοπαρέα επιστρέφει για τη 2η σεζόν!

Σύμφωνα με το HBO Max το reboot του «Sex and the City», είναι η πιο επιτυχημένη πρωτότυπη σειρά της πλατφόρμας μέχρι σήμερα

«And Just Like That…» το HBO Max ανακοίνωσε και επίσημα ότι το reboot του Sex and the City θα επιστρέψει για δεύτερη σεζόν.



Η είδηση μόνο έκπληξη δεν προκαλεί καθώς ήδη από την αρχή της κυκλοφορίας της, η σειρά είχε γνωρίσει μεγάλη απήχηση!



«Είμαι ικανοποιημένος και ενθουσιασμένος που θα πω περισσότερες ιστορίες για αυτούς τους ζωντανούς, τολμηρούς χαρακτήρες - που παίζονται από καταπληκτικούς ηθοποιούς. Είναι γεγονός ότι είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι», δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός και βραβευμένος με Emmy, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ που ήταν και ο σκηνοθέτης των δύο ταινιών Sex and the City, το 2008 και το 2010.

Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πολιτιστική συζήτηση που δημιουργήθηκε από αυτούς τους χαρακτήρες και τις ιστορίες τους, σε έναν κόσμο που ήδη γνωρίζουμε και αγαπάμε τόσο πολύ. Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που έχουν κάνει ο Μάικλ Πάτρικ Κινγκ και οι υπέροχοι σεναριογράφοι, παραγωγοί, το καστ και το συνεργείο μας για να μεταφέρουν αυτές τις ιστορίες στην οθόνη. Ανυπομονούμε να δουν οι θαυμαστές τι τους επιφυλάσσει η 2η σεζόν», ανέφερε από την πλευρά της η Σάρα Όμπρει, επικεφαλής περιεχομένου στο HBO Max.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πρώτος κύκλος του «And Just Like That…» γνώρισε τεράστια αποδοχή από το κοινό. Σύμφωνα με το HBO Max ήταν η πιο επιτυχημένη πρωτότυπη σειρά της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.



Ο πρώτος κύκλος του reboot ολοκληρώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου. Η σειρά έχει επανενώσει τη γυναικοπαρέα Carrie Bradshaw (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), Miranda Hobbes (Σίνθια Νίξον) και Charlotte York (Κριστίν Ντέιβις) και αφηγείται τη ζωή τους -πλέον- στην ηλικία των 50.



