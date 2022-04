Βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν: Στην Μαρί-Οντ Μιράιγ το «μικρό βραβείο Νόμπελ»

Ανά διετία η ΙΒΒΥ απονέμει τα βραβεία Χανς Κρίστιαν Άντερσεν σε έναν συγγραφέα και έναν εικονογράφο.

Στη Γαλλίδα συγγραφέα, Μαρί-Οντ Μιράιγ (Marie-Aude Murail) για το βιβλίο Ο Αδελφός Μου Ο Έτσι Απλά, απονεμήθηκε από την IBBY το φετινό Βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, η ανώτερη διεθνής αναγνώριση για δημιουργούς παιδικών βιβλίων ή το «μικρό βραβείο Νόμπελ», όπως χαρακτηρίζεται.

Βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, 2022

Ανά διετία η ΙΒΒΥ απονέμει τα βραβεία Χανς Κρίστιαν Άντερσεν σε έναν συγγραφέα και έναν εικονογράφο των οποίων το συνολικό έργο αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην Παιδική Λογοτεχνία. Το βραβείο Άντερσεν, ένα χρυσό μετάλλιο, είναι η ανώτερη διεθνής αναγνώριση για δημιουργούς παιδικών βιβλίων γι' αυτό και λέγεται το «μικρό Νόμπελ».

Ένα δυνατό μήνυμα ανθρωπιάς και αγάπης σε μια εποχή στην οποία τα αισθήματα αυτά δεν είναι καθόλου αυτονόητα.

Ο Αδελφός Μου Ο Έτσι Απλά εκδόσεις Κέδρος



Διαβάστε το. Θα σας ανοίξει τα μάτια. Θα σας κλέψει την καρδιά. Θα σας κάνει να συγκινηθείτε και να γελάσετε ταυτόχρονα. Έτσι απλά.

Ο Έτσι Απλά, που το κανονικό του όνομα είναι Μπαρναμπέ, λέει πάντοτε αυτό που σκέφτεται. Λέει «ουπς, κακιά λέξη» όταν ο αδελφός του, ο Κλεμπέρ, βρίζει. Ξέρει να μετράει γρήγορα: 7, 9, 12, Β, 1000, 100. Παίζει με Playmobil και με τα ανθρωπάκια που νομίζει πως κρύβονται στα τηλέφωνα, στα ξυπνητήρια και στα φανάρια. Είναι είκοσι δύο χρονών και τριών χρονών. Η ταυτότητά του γράφει είκοσι δύο, αλλά το μυαλό του λειτουργεί όπως ενός τριάχρονου.

Ο Κλεμπέρ πηγαίνει στην τελευταία τάξη του λυκείου. Είναι πολύ δυνατός, αλλά πολύ κουρασμένος από τη φροντίδα του Έτσι Απλά. Και, ταυτόχρονα, πολύ μπερδεμένος από τα δικά του προβλήματα.

Ο Έτσι Απλά έχει και έναν φίλο: τον κύριο Πανπόν, τον λούτρινο λαγό του. Ο κύριος Πανπόν τον βοηθά και τον συμβουλεύει. Ήταν μαζί του στο Μαλικρουά, το ίδρυμα για άτομα με νοητική υστέρηση στο οποίο είχε κλείσει ο πατέρας του τον Έτσι Απλά, που παραλίγο να πεθάνει από τον καημό του μέχρι που τον ανέλαβε ο Κλεμπέρ.

Τίποτα δεν είναι απλό στη ζωή του Κλεμπέρ και του Έτσι Απλά. Από τη μέρα όμως που ο Κλεμπέρ αποφασίζει να ζήσουν σε ένα διαμέρισμα, παρέα με τέσσερις φοιτητές, για να σώσει τον Έτσι Απλά από το ίδρυμα, όλα γίνονται εξαιρετικά περίπλοκα.

Το βιβλίο χάρισε στη συγγραφέα του πολλά βραβεία και παγκόσμια αναγνώριση, μεταφράζεται σε 16 γλώσσες και έχει γίνει ταινία. Το βιβλίο κυκλοφορεί στη χώρα μας από τις εκδόσεις Κέδρος.

Μαρί-Οντ Μιράιγ

Η Μαρί-Οντ Μιράιγ (Marie-Aude Murail) γεννήθηκε το 1954. Μεγάλωσε στο Παρίσι, αργότερα έζησε στο Μπορντό και σήμερα ζει με τον άντρα της στην Ορλεάνη. Τα τρία παιδιά της είναι πια μεγάλα. Στα είκοσι πέντε της ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Φιλολογίας από τη Σορβόννη και στα πενήντα της έγινε μέλος της Λεγεώνας της Τιμής για τις υπηρεσίες της στη λογοτεχνία και στην εκπαίδευση. Πρόκειται για την ανώτερη τιμή που μπορεί να λάβει κάποιος από το γαλλικό κράτος.



Το πρώτο βιβλίο της κυκλοφόρησε το 1985. Ακολούθησαν πάνω από 90 βιβλία, πολλά από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 22 γλώσσες. Είναι μία από τις δημοφιλέστερες και πιο πολυβραβευμένες Γαλλίδες συγγραφείς.



Ταξιδεύει συχνά, για να συναντάει τους αναγνώστες της σε σχολεία και σε βιβλιοθήκες σε όλη τη Γαλλία και στο εξωτερικό.



The International Board on Books for Young People (Η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα).





