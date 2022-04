Χάρισον Φορντ: Από το Ιντιάνα Τζόουνς πρωταγωνιστής σε νέα τηλεοπτική σειρά!

Η σειρά «Shrinking» με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ θα κυκλοφορήσει στο Apple TV+.

Ο Χάρισον Φορντ είναι έτοιμος να κάνει το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στη νέα σειρά, με τίτλο «Shrinking», του Apple TV+!



Στο πλευρό του Φορντ θα δούμε επίσης τον γνωστό κωμικό Τζέισον Σέγκελ. Ο Χάρισον Φορντ θα υποδυθεί τον Dr. Phil Rhodes, έναν μεγαλοψυχίατρο που διαγιγνώσκεται με Πάρκινσον, ενώ ο Σέγκελ έναν ψυχολόγο που παλεύει με την κατάθλιψη και αρχίζει να λέει στους ασθενείς του σκληρές αλήθειες.



Το σενάριο της νέας κωμικής σειράς των 10 επεισοδίων, υπογράφει ο Σέγκελ μαζί με τους Μπιλ Λόρενς και Μπρετ Γκόλντστάιν του «Τed Lasso».

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το «Shrinking» βρίσκεται ακόμα στο στάδιο του post production και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα κυκλοφορήσει.



Για την ιστορία, θυμίζουμε ότι ο Χάρισον Φορντ στο παρελθόν έχει κάνει διάφορες guest εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές (The Young Indiana Jones Chronicles, The Star Wars Holiday Special, κ.ά), ωστόσο αυτή είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει ρόλο πρωταγωνιστή και κεντρικού χαρακτήρα στη μικρή οθόνη.



Παράλληλα, ο Χάρισον Φορντ ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα της πέμπτης ταινίας Ιντιάνα Τζόουνς που θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιουνίου του 2023.





