Διαγωνισμός Newsbomb.gr: Κερδίστε δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των Paradise Lost

Το Newsbomb.gr προσφέρει στους αναγνώστες του δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των Paradise Lost

Δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των Paradise Lost την Κυριακή 17 Απριλίου στο Fuzz Live Music Club προσφέρει το Newsbomb.gr στους αναγνώστες του. Παράλληλα, οι δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μία μπλούζα και μία αφίσα των Paradise Lost.

Οι Fragment Soul, θα ανοίξουν τη συναυλία των Paradise Lost

Μια από τις πιο ανερχόμενες progressive metal μπάντες τις ελληνικής σκηνής, οι Fragment Soul, θα ανοίξουν την μεγαλειώδη επιστροφή των θρυλικών Paradise Lost, το βράδυ της 17ης Απριλίου, στο Fuzz Live Music Club, στην Αθήνα.

Η παρέα του Σπύρου Γεωργίου και του Δημήτρη Λούβρου, έχοντας στο πλάι τους την τελευταία προσθήκη του συγκροτήματος στα φωνητικά, τον Καναδό Marc Durkee, ο οποίος ήρθε στο συγκρότημα τον περασμένο Δεκέμβριο, θα μας προετοιμάσουν με τον καλύτερο τρόπο, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο τους πάνω στη σκηνή.

Οι Fragment Soul σχηματίστηκαν από τον Σπύρο Γεωργίου και τον Δημήτρη Λούβρο. Το συγκρότημα αποτελείται από τους Σπύρο Γεωργίου (Μπάσο), Δημήτρη Λούβρο (Κιθάρα), Βαγγέλη Κακαρούγκα (synths), Marc Durkee (Φωνητικά), Γιώργο Πουλίαση (Τύμπανα, κρουστά). Το Axiom of Choice, το οποίο είναι το debut άλμπουμ τους, μιλά για ένα ταξίδι όπου μέσα από το ρομαντισμό, τα βασανιστήρια και τον φόβο οδηγεί σε ένα τέλος απροσδόκητης ηρεμίας που ωθεί τους κύριους χαρακτήρες στην απόγνωση και την απελευθέρωση.



Η συνεργασία των Fragment Soul με τον Βαγγέλη Κακαρούγκα (Sedate Illusion, Keyboardist / Vocalist) και τον Νίκο Αργυρίου, ο οποίος αργότερα θα γίνει ο κύριος τραγουδιστής του συγκροτήματος, οδήγησαν στην ολοκλήρωση της πρώτης δισκογραφικής δουλειάς για την μπάντα. Τέλος οι δύο guest συνεργασίες με τον Egan O’Rourke (Daylight Dies, Bassist / Vocalist) και την Heike Langhans (Draconian vocalist) εδώσαν τις δικές τους χαρακτηριστικές πινελιές στο άλμπουμ.

Για το βίντεο «A Choice between two Evils», ο Σπύρος συνεργάστηκε με τον Anders Jacobsson (vocalist of Draconian), ενώ στη συνέχεια, η ιδέα της προσθήκης της Natalia Drepina ήταν μια απλή απόφαση αφού το ταλέντο της και το σκοτεινό/ατμοσφαιρικό της στυλ, αποτελούσαν τα στοιχεία που έψαχνε το συγκρότημα για το επικείμενο βίντεο.

