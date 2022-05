O Bono κυκλοφορεί την αυτοβιογραφία του: 40 τραγούδια, μια ζωή

Το βιβλίο με τα απομνημονεύματα του Bono, με τίτλο «Surrender: 40 Songs, One Story», θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

Ο αρχηγός των U2, Bono, ανακοίνωσε την πρώτη του έφοδο στον κόσμο της λογοτεχνίας τοποθετώντας τον Νοέμβριο την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του με τίτλο «Surrender: 40 Songs, One Story».

Το βιβλίο 576 σελίδων πρόκειται να κυκλοφορήσει την 1η Νοεμβρίου μέσω του εκδοτικού οίκου Alfred A. Knopf (και σε μορφή audiobook μέσω του Penguin Random House) και, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του, θα εξερευνά την προέλευση 40 βασικών τραγουδιών στη δισκογραφία των U2. Κάθε κεφάλαιο θα φέρει τον τίτλο του τραγουδιού, το οποίο περιγράφει, με την ιστορία της ζωής του Bono να ξετυλίγεται σε όλο το βιβλίο.

Όπως σημειώνεται σε δελτίο Τύπου, το βιβλίο δεν θα παρουσιάζει μόνο με λεπτομέρειες ολόκληρο το μουσικό ταξίδι του Bono, αλλά και τις κρίσιμες στιγμές στη ζωή του. Καλύπτει τα πάντα «από τις πρώτες μέρες της ζωής του στο Δουβλίνο, συμπεριλαμβανομένης της ξαφνικής απώλειας της μητέρας του όταν ήταν 14 ετών, μέχρι το απίθανο ταξίδι των U2 που έγιναν ένα από τα πιο σημαντικά ροκ συγκροτήματα στον κόσμο, μέχρι τα 20 χρόνια ακτιβισμού του αφιερωμένα στον αγώνα κατά του AIDS και της ακραίας φτώχειας» τονίζεται.

Με αφορμή τα 62α γενέθλιά του στις 10 Μαΐου, ο Bono έδωσε μια πρώτη γεύση από το «Surrender: 40 Songs, One Story» με τη μορφή animation με αφήγηση. Είναι μια ανάγνωση του κεφαλαίου «Εκτός Ελέγχου» (Out Of Control) που περιγράφει λεπτομερώς τη γένεση του ομώνυμου σινγκλ των U2, εμπνευσμένη από τους Ramones.

«Όταν άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο, ήλπιζα να σκιαγραφήσω με λεπτομέρεια αυτό που προηγουμένως είχα περιγράψει μόνο σε τραγούδια» είπε ο Bono σε δήλωσή του «Τους ανθρώπους, τα μέρη και τις δυνατότητες στη ζωή μου. Η παράδοση (surrender) είναι μια λέξη με νόημα για μένα. Μεγαλώνοντας στην Ιρλανδία τη δεκαετία του εβδομήντα με τις γροθιές μου ψηλά (μουσικά μιλώντας), δεν ήταν μια φυσική έννοια» τόνισε.





