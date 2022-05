Gallery Walk: Μια διήμερη βόλτα σε 37 αίθουσες τέχνης της Αθήνας

To Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει το διήμερο Gallery Walk σε γκαλερί της πρωτεύουσας, στις 12 και 13 Μαΐου.

To Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) και τηνΑrt Αthina πραγματοποιούν, την Πέμπτη 12 και τη Παρασκευή 13 Μαΐου, ένα διήμερο Gallery Walk και προσκαλούν το κοινό σε μια αθηναϊκή βόλτα στις γκαλερί της πρωτεύουσας, που θα περιλαμβάνει 37 εικαστικές στάσεις.

Στο φετινό Gallery Walk συμμετέχει και ο ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων) με 5 σημαντικές εκθέσεις στη Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, το Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, το Πολιτιστικό κέντρο Μελίνα και στο φουαγιέ στο Θέατρο Ολύμπια.

Στόχος του Gallery Walk είναι η προβολή του πολιτιστικού δυναμικού της Αθήνας, η ανάδειξη της εικαστικής δημιουργίας που συμβάλλει αποφασιστικά τα τελευταία χρόνια στην εξέλιξη της πρωτεύουσας σε κέντρο και σύγχρονου πολιτισμού. Η εικαστική γλώσσα αποδεικνύεται μια γλώσσα διεθνής.

Κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να ζήσουν δυο συναρπαστικές βραδιές εικαστικών περιπάτων, γνωριμίας με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονης, ελληνικής αλλά και διεθνούς δημιουργίας, να δουν έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, video – art, performance, εγκαταστάσεις, κεραμικά.

Τριάντα επτά αίθουσες τέχνης θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 20.00 το βράδυ, για να υποδεχτούν το κοινό. Πολλές θα εγκαινιάσουν νέες εκθέσεις, ενώ σε άλλες θα είναι εκεί οι καλλιτέχνες για ένα ανοιχτό διάλογο με τους επισκέπτες.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Είναι η τέταρτη φορά που το Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων συνεργάζεται με τον ΠΣΑΤ και την Art Athina προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες, έναν μοναδικό εικαστικό περίπατο, γεμάτο έμπνευση, ποικιλία, διαδραστικότητα και δημιουργικότητα.

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον Covid-19.

Αναλυτικά οι γκαλερί που συμμετέχουν στο Gallery Walk:





1. a.antonopoulou.art, Αριστοφάνους 20 - Τάκης Βερέμης – Θοδωρής Ξένος, « Καταφύγια».



2. Agathi Kartalos Art Gallery, Μηθύμνης 12 καιΕπτανήσου, Κυψέλη - Ζήνα Καδή, «Τόποι Απόρρητοι».



3. Alibi Gallery, Σαρρή 12 - Ομαδική έκθεση, «Χαρτογραφώντας την Μνήμη».



4. Allouche Benias Gallery, Κανάρη 1 - Εκθέσεις.



5. ALMA Contemporary Art Gallery, Υψηλάντου 24 - Κατερίνα Μερτζάνη, unREMEMBERed.



6. Argo Gallery, Νεοφύτου Δούκα 5 - Μάνθος Γαϊτης, Ζωγραφικοί Περίπατοι στην ποίηση του Λόρκα.



7. Art Appel Gallery, Νεοφύτου Βάμβα 5 - The Krah, ''Old Versus New''

8. Art Zone 42, Λεωφορ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 42 - Καρολίνα Κολιοπούλου, ατομική έκθεση.



9. ASTROLAVOS art galleries, Ξανθίππου 11 - Παναγιώτης Αλεξίου, “FOS” / Έκθεση Ζωγραφικής.



10. Athens Art Gallery, Γλύκωνος 4 - Κική Κολυμπάρη, Afterimages.



11. CHEAPART, Aνδρέα Μεταξά 25 - Νίκος Γιαβρόπουλος, «Ειρήνη στα χρόνια του πολέμου, μια αντιστροφή των όρων».



12. CITRONNE Gallery, Πατριάρχου Ιωακείμ 19, 4ος όροφος - Βάνια Ξένου, ατομική έκθεση.



13. Crux Galerie, Σέκερη 4,Κολωνάκι - Κατερίνα Ζαχαροπούλου, "'Οταν ο Κόραξ λευκανθεί …”.



14. Ekfrasi-Yianna Grammatopoulou gallery, Βαλαωρίτου 9Α - Κυριάκος Ρόκος , ''Άπλετο φως σε 45 εσωτερικούς βιότοπους '' έκθεση αυτοδύναμων σχεδίων.



15. Eleftheria Tseliou Gallery, Ηρακλείτου 3, Κολωνάκι - Μαργαρίτα Μυρογιάννη, “Constructions”.



16. Eleni Koroneou Gallery, Δημοφώντος 30, Θορικίων 7 - Tamina Amadyar , HaftPeykar.



17. Eleftheria Tseliou Gallery - Μαργαρίτα Μυρογιάννη, 'Constructions'.



18. Ersi Gallery, Κλεομένους 4 - Άννα Παππά, Το Ταξίδι.



19. Evripides Art Gallery, Ηρακλείτου 10 και Σκουφά - Έλλη Εμπεδοκλή, ''Ευγνωμοσύνη''.



20. Gallery 7, Σόλωνος 20 - «Ο Αφρός των Ημερών», ομαδική έκθεση.



21. Gallery Genesis, Χάριτος 35, Κολωνάκι - Βασίλης Καρακατσάνης, «Τιτάνια».

22. Ikastikos Κiklos DL, Ακαδημίας 6 - MΑΡΙΑΝΝΑ ΛΟΥΡΜΠΑ, «Στοιχεία Αυτογνωσίας».



23. Ileana Tounta Center for Contemporary, Αμαρτωλών και Κλεφτών 48 - Δημήτρης Αντωνίτσης, Αριθμητική της Κουνταλίνι.



24. Kalfayan Galleries, Χάρητος 11 - Άννα Μαρία Τσακάλη, ατομική έκθεση.



25. PERITECHNON KARTERIS ART GALLERY, Ηροδότου 5, Κολωνάκι - Μαλαφούρης, έκθεση.

26. Rebecca Camhi gallery, Λεωνίδου 9 - Η Επιστημολογία του Ήλιου, ομαδική έκθεση.



27. Roma Gallery, Ρώμα 5, Κολωνάκι - Dennis Oppenheim – έργα (1981-1989),για μια γλυπτική που προφητεύει το μέλλον.



28. Sianti Gallery, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2& Μιχαλακοπούλου - Χριστίνα Παπαϊωάννου, "Let the lion talk".



29. Γκαλερί Σκουφά – Σκουφά 4, Κολωνάκι - Στέλλα Μελετοπούλου, Καταβολές.



30. Technohoros art gallery, Λεμπέση 12 - Lorraine Beaulieu και Philippe Boissonnet, ”Eco – Spheres”.



31. The Breeder - Lulama Mlambo Wolf, 'The Right to Ease'.



32. Zoumboulakis Galleries, πλατεία Κολωνακίου 20 - Μίλτου Γκολέμα, «Ηλιοτρόπια».



Στο Gallery Walk συμμετέχει και ο ΟΠΑΝΔΑ – Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων



ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας) - Βασίλης Βασιλακάκης - «Ήσυχη ζωή».



Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων (Κτίριο Α) - ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΣΥΜΠΟΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης – Θησείο) - Πάνος Κουτρουμπούσης - «Ο Πάνος Κουτρουμπούσης στην αγκαλιά του Κρισγιαούρτι»

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, κτίριο Μεταξουργείου (Κτίριο Β) (Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή) - Γιάννης Θεοδωρόπουλος - «Hotel Splendid»

ΟΛΥΜΠΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ», Φουαγιέ (Ακαδημίας 59) Ντόρα Οικονόμου -«Ρακόρ / Continuity»



Αναλυτικές πληροφορίες για τις γκαλερί, τις εκθέσεις και τους καλλιτέχνες









Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr