Το νέο τρέιλερ του «Thor: Love and Thunder» αποκαλύπτει τον τρομερό κακό «Gorr»

Ο Κρίστιαν Μπέιλ στον ρόλο του κακού της υπόθεσης, Gorr the Butcher

Το «Thor: Love and Thunder» της Marvel έρχεται στα σινεμά τον Ιούλιο.

H Marvel έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμα τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας «Thor: Love and Thunder», κατά τη διάρκεια του 4ου παιχνιδιού των Τελικών των περιφερειών του NBA.



Έτσι, αφού μας έδωσε πρόσφατα μια μικρή γεύση της νέας Thor, που υποδύεται η Νάταλι Πόρτμαν, ήρθε η ώρα να το πάει λίγο παραπέρα και να μας αποκαλύψει τον τρομακτικό Gorr the Butcher, που ενσαρκώνει ο Κρίστιαν Μπέιλ, όπως και τον Δία του Ράσελ Κρόου.



To δύο λεπτών βίντεο γίνεται ακόμα πιο απολαυστικό με τις κωμικές ατάκες του Κρις Χέμσγουορθ και (για ακόμα μια φορά) τους δυνατούς ήχους του «Sweet Child Ο’Mine» των Guns n’ Roses.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Τάικα Γουαϊτίτι και εκτός από τους Χέμσγουορθ, Κρόου, Μπέιλ και Πόρτμαν που έκανε το ντεμπούτο της στο MCU ως Jane Foster στην ταινία Thor του 2011 και στη συνέχεια την είδαμε στο Thor 2 του 2013 και στους Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη του 2019, παίζουν ακόμα οι: Τέσα Τόμσον ως Valkyrie, Κρις Πρατ, Ντέιβ Μπαουτίστα, κ.ά.

Το «Love and Thunder» που βασίζεται στο graphic novel Mighty Thor της Marvel θα κάνει πρεμιέρα στα ελληνικά σινεμά στις 7 Ιουλίου 2022.





