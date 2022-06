Αυτές είναι οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix αυτή την εβδομάδα!

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 13 έως 19 Ιουνίου 2022.

Πληθώρα νέων σειρών, ταινιών, ντοκιμαντέρ και παιδικών προγραμμάτων, έρχονται στο Netflix αυτή την εβδομάδα. Από τις νέες σειρές, αξίζει μια ματιά στο God's Favorite Idot με την Μελίσα Μακάρθι, όπως και το You Don't Know Me, ενώ από τις νέες ταινίες ξεχωρίζουμε το Spiderhead με τον Κρις Χέμσγουορθ.



Αν είστε φαν της Τζένιφερ Λόπεζ, μην χάσετε το ντοκιμαντέρ για την καριέρα και τη ζωή της Λατίνας σταρ, αλλά και το The Martha Mitchell Effect που εστιάζει στο Γουότεργκεϊτ.

Σειρές του Netflix

15/6/2022

Μαλντίβας (Maldivas)



Μια γυναίκα μετακομίζει σε ένα συγκρότημα κατοικιών στο Ρίο ντε Τζανέιρο για να βρει τη μητέρα της, αλλά μια ανεξήγητη πυρκαγιά την αναγκάζει να ερευνήσει έναν φόνο.

15/6/2022

God's Favorite Idiot



Η Μελίσα Μακάρθι πρωταγωνιστεί στο πλευρό του άντρα της, του σεναριογράφου και δημιουργού Μπεν Φαλκόνε σε αυτή την κωμική σειρά για μια καλή ψυχή σε θεόσταλτη αποστολή.



16/6/2022

Έρωτας και Αναρχία: Σεζόν 2 (Love & Anarchy: Season 2)



Μετά τα συνταρακτικά νέα, η απροθυμία της Σόφι να αντιμετωπίσει τον πόνο της βυθίζει τη ζωή, την καριέρα και τη σχέση της με τον Μαξ στο χάος.

17/6/2022

You Don't Know Me (Δεν Με Ξέρεις)



Όταν όλα τα στοιχεία τον ενοχοποιούν, ένας άντρας που κατηγορείται για φόνο χρησιμοποιεί την τελική επιχειρηματολογία για να μιλήσει για τη σχέση του με μια γυναίκα.

Ταινίες του Netflix

15/6/2022

Παρέλαση από Καρδιάς (Heart Parade)



Για να σώσει τη δουλειά της, μια καριερίστα που φοβάται τα σκυλιά πηγαίνει στην Κρακοβία, όπου γνωρίζει έναν γοητευτικό χήρο, τον γιο του και τον τετράποδο κολλητό τους.

15/6/2022

Κένταυρος (Centauro)



Για να γλιτώσει τη μητέρα του γιου του από ένα καρτέλ, ένας οδηγός αγωνιστικών μηχανών μεταφέρει ναρκωτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την επαγγελματική καριέρα και τη ζωή του.

17/6/2022

Spiderhead: Υπό το Βλέμμα της Αράχνης (Spiderhead)



Στο κοντινό μέλλον, δύο κατάδικοι αντιμετωπίζουν το παρελθόν τους σε μια μονάδα ενός οραματιστή που τους χορηγεί ψυχοτρόπες ουσίες. Πρωταγωνιστεί ο Κρις Χέμσγουορθ.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

14/6/2022

Jennifer Lopez: Halftime (Halftime)



Η παγκόσμια σούπερ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την πολύπλευρη καριέρα της και την πίεση της ζωής μέσα στα φώτα της δημοσιότητας, σε αυτό το συγκινητικό ντοκιμαντέρ.



15/6/2022

Ο Ιστός των Ψευδαισθήσεων: Θάνατος, Ψέματα και το Internet (Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet)



Συνωμοσία. Απάτη. Βία. Φόνος. Ό,τι ξεκινά ως εικονικό μπορεί να γίνει στη στιγμή αληθινό – και όταν το Internet είναι παγκόσμιο, το ίδιο είναι και οι συνέπειες.

17/6/2022

Το Φαινόμενο Μάρθα Μίτσελ (The Martha Mitchell Effect)



Αυτό το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί τη σύζυγο ενός υπουργού που μίλησε για το Γουότεργκεϊτ – και την προσπάθεια της κυβέρνησης Νίξον να την «τρελάνει» για να σωπάσει.

19/6/2022

Μπεν Κραμπ: Ο Υπερασπιστής των Ατομικών Δικαιωμάτων (Civil)



Ένα ντοκιμαντέρ για τον αντισυμβατικό δικηγόρο Μπεν Κραμπ που πάει στα δικαστήρια για να αποδώσει δικαιοσύνη για τους θανάτους των Τζορτζ Φλόιντ και Μπριόνα Τέιλορ.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

13/6/2022

Colorforms: Αυτοκόλλητοι με τον Τσάρλι: Mighty Movie Adventures (Charlie's Colorforms City: Mighty Movie Adventures)



Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, η ταινία περιμένει! Ακολουθήστε τον Τσάρλι και τους φίλους του στο πλατό του Αυτοκόλλητου Στούντιο, όπου πρωταγωνιστεί η δημιουργικότητα.

13/6/2022

Colorforms: Αυτοκόλλητοι με τον Τσάρλι: Miss Weather and Friends (Charlie's Colorforms City: Miss Weather and Friends)



Ο καιρός αναμένεται απολαυστικός. Η κυρία Καιρούλα συντροφεύει τον Τσάρλι σε ασυνήθιστες περιπέτειες, από σερφ σε σπαγγετο-κύματα μέχρι και αληθινά επιτραπέζια!

16/6/2022

Karma's World Music Videos: Season 2



Από ύμνους για κολλητούς και έξυπνα μπίμποπ, αυτή η μουσική συλλογή της Κάρμα παρουσιάζει το τραγούδι, τη λάμψη και τον αυτοσχεδιασμό της παρέας με φίλους και συγγενείς.

16/6/2022

Αδιέξοδο: Το Πάρκο των Παραφυσικών Φαινομένων (Dead End: Paranormal Park)



Οι κολλητοί Μπάρνι και Νόρμα γίνονται γρήγορα φίλοι και βοηθούν ο ένας τον άλλο σε δύσκολες στιγμές, ενώ διασκεδάζουν δουλεύοντας σε ένα στοιχειωμένο θεματικό πάρκο!







