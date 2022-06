«Game of Thrones»: To ΗΒΟ ετοιμάζει spinoff σειρά με τον Τζον Σνόου!

Η νέα σίκουελ σειρά θα εστιάζει στον Τζον Σνόου μετά τα γεγονότα του «Game of Thrones».

To HBO ετοιμάζει μια νέα spinoff σειρά του Game Thrones η οποία θα εστιάζει στον Τζον Σνόου!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Hollywood Reporter, το πρότζεκτ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και θα ρίξει φως στη ζωή του Σνόου, μετά τα γεγονότα του Game of Thrones. Σε περίπτωση που πάρει τελικά το «πράσινο φως», ο Κιτ Χάρινγκτον θα επιστρέψει στον ρόλο που τον έκανε πασίγνωστο!

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό για την πλοκή, το σίγουρο είναι ότι θα δούμε την ζωή του Τζον Σνόου μακριά από το Westeros. Θυμίζουμε ότι στο φινάλε του Game of Thrones, ο Σνόου σκότωσε την Ταργκάριεν και αυτοεξορίστηκε, ταξιδεύοντας προς το Βορρά και μένοντας με τα Wildings.

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ αποτελεί την πρώτη σίκουελ σειρά του Game of Thrones, καθώς το ΗΒΟ μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει μόνο prequel σειρές.

Μέχρι να ανακοινωθούν περισσότερα, οι φαν του Game of Thrones συνεχίζουν να μετρούν αντίστροφα για την πρεμιέρα του «House of the Dragon» που θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ Max στις 21 Αυγούστου.



Το House of the Dragon θα αποτελείται από 10 επεισόδια. Βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και τοποθετείται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones, εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen.



Το House of the Dragon είναι ένα από τα έξι πρότζεκτ Game of Thrones που ετοιμάζει το HBO με τη συμβολή του Μάρτιν.





Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr