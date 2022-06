«Game of Thrones»: Η παιχνιδιάρικη απάντηση του HBO για το σίκουελ με τον Τζον Σνόου

Η νέα σίκουελ σειρά φέρεται να εστιάζει στον Τζον Σνόου μετά τα γεγονότα του «Game of Thrones».

Πριν τρεις ημέρες, το The Hollywood Reporter, ανέφερε ότι το ΗΒΟ ετοιμάζει σίκουελ spinoff σειρά του Game of Thrones για τον Τζον Σνόου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πρότζεκτ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και θα ρίξει φως στη ζωή του Σνόου, μετά τα γεγονότα του Game of Thrones. Σε περίπτωση που πάρει τελικά το «πράσινο φως», ο Κιτ Χάρινγκτον αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο που τον έκανε πασίγνωστο!



Η είδηση αυτή έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και μάλιστα έφερε και την πρώτη αντίδραση από την πλευρά του ΗΒΟ, το οποίο απάντησε με ένα... παιχνιδιάρικο tweet. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Τζον Σνόου με λεζάντα την γνωστή του φράση «I know nothing» (δεν γνωρίζω τίποτα).

Θυμίζουμε ότι ο Χάρινγκτον για τον ρόλο του ως Τζον Σνόου κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Emmy κατά τη διάρκεια προβολής σειράς, η οποία ξεκίνησε το 2011.



Αξίζει να σημειώσουμε, ότι σε περίπτωση που η είδηση επιβεβαιωθεί, θα δούμε την ζωή του Τζον Σνόου μακριά από το Westeros και το πρότζεκτ θα αποτελεί την πρώτη σίκουελ σειρά του Game of Thrones, καθώς το ΗΒΟ μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει μόνο prequel σειρές.

Μέχρι να ανακοινωθούν περισσότερα, οι φαν του Game of Thrones συνεχίζουν να μετρούν αντίστροφα για την πρεμιέρα του «House of the Dragon» που θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ Max στις 21 Αυγούστου.







