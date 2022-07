Είναι ο Baby Yoda μια «πιστή αντιγραφή» του Gizmo από τα Gremlins;

Ο Baby Yoda του The Mandalorian είναι «εντελώς κλεμμένος» και μια «πιστή αντιγραφή» του Gizmo, ισχυρίζεται ο σκηνοθέτης των Gremlins.

O Baby Yoda του The Mandalorian είναι μια «πιστή αντιγραφή» του Gizmo, του χαριτωμένου Gremlin που γνωρίσαμε στην καλτ ταινία του 1984 και στη συνέχεια είδαμε στο σίκουελ του 1990.

Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο σκηνοθέτης της ταινίας των 80s, Τζο Ντάντε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα San Francisco Chronicle, τονίζοντας ότι ο Grogu, η μασκότ της επιτυχημένης σειράς του Disney+ ο οποίος «είναι σαν μωρό», είναι «εντελώς κλεμμένος» και μια «πιστή αντιγραφή».



«Νομίζω ότι η διαχρονικότητα [των Gremlins] είναι το πραγματικό κλειδί σε αυτό τον χαρακτήρα [Gizmo] που ουσιαστικά είναι σαν μωρό. Που βέβαια με φέρνει στο θέμα του Baby Yoda o οποίος είναι εντελώς κλεμμένος και μια πιστή αντιγραφή. Ξεδιάντροπη πιστεύω».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ντάντε, το Chronicle ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης των Gremlins «δεν είναι από αυτούς που κρατούν κακία» και ότι «δεν σκέφτεται να μηνύσει τη Disney και τη Lucasfilm».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Gizmo αυτό το φθινόπωρο πρόκειται να επιστρέψει στην οθόνη με τη σειρά κινουμένων σχεδίων του HBO Max «Gremlins: Secrets of the Mogwai» με σύμβουλο των Ντάντε.



Παράλληλα, ο Baby Yoda επιστρέφει με την τρίτη σεζόν του The Mandalorian που θα κυκλοφορήσει στο Disney+ στις αρχές του 2023.

