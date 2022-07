Oι Iron Maiden έβαλαν φωτιά στο ΟΑΚΑ: Το σόου, τα μπινελίκια και το «ευχαριστώ» του γκρουπ

Oι Iron Maiden έδωσαν στο ΟΑΚΑ μια ιστορική συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Δείτε φωτογραφίες.

Οι Iron Maiden δεν κάνουν απλά σόου, αλλά τέσσερις δεκαετίες μετά, συνεχίζουν να χαρίζουν συναυλιακές εμπειρίες που πρέπει να ζήσεις τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σου.



Χθες βράδυ, 16 Ιουλίου, όπως το είχαν υποσχεθεί, οι Iron Maiden χάρισαν μια εκρηκτική βραδιά στους περίπου 40.000 οπαδούς τους που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ από κάθε μεριά της Ελλάδας (και όχι μόνο) για τη συναυλία της χρονιάς.

Το θρυλικό συγκρότημα έκανε μια στάση στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας τους Legacy of the Beast World Tour 2022, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό σόου που τα είχε όλα: φρέσκα τραγούδια από το νέο άλμπουμ του 2021 «Senjutsu», κλασικά κομμάτια, τον Edie επί σκηνής, καπνογόνα και… μπινελίκια από τον Μπρους Ντίκινσον, frontman του γκρουπ.

Το τελευταίο όχι άδικα, καθώς το καπνογόνο που άναψε πολύ κοντά στη σκηνή, στις πρώτες σειρές της αρένας, δυσκόλεψε τον Ντίκινσον στις πρώτες στροφές του εμβληματικού The Number of the Beast και τον έκανε να ξεσπάσει σε άπταιστα… γαλλικά εναντίον του συγκεκριμένου οπαδού, γεγονός που έχει διχάσει σήμερα το ελληνικό ίντερνετ.



«Δεν μπορώ να τραγουδήσω με το γ@....μένο καπνογόνο», φώναξε έξαλλος ο Ντίκινσον, μαζί με άλλα μπινελίκια προς τον οπαδό και αποχώρησε από τη σκηνή, για να επανέλθει λίγο μετά και συνεχίσει το «The Number of the Beast» off stage, χωρίς διάθεση και χωρίς να είναι συντονισμένος πλέον με την υπόλοιπη μπάντα. Κάπως έτσι λοιπόν, χάθηκε η στιγμή για να ακούσουμε και να απολαύσουμε όπως θα έπρεπε, ένα από τα πιο θρυλικά κομμάτια των Maiden.



Ας δούμε όμως τα πράγματα πιο ψύχραιμα και λογικά. Όσοι ήταν χθες στην αρένα ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμο και με αρκετή ζέστη, ένιωσαν την ατμόσφαιρα να γίνεται ακόμα πιο αποπνικτική με τα καπνογόνα που ξεπετάγονταν σε κάθε πλευρά. Πολλές φορές μάλιστα ο καπνός έκρυβε ακόμα και τις γιγαντοοθόνες και το σόου των Maiden πάνω στη σκηνή, ενώ υπήρξαν και λιποθυμίες κοντά στο stage με τον Ντίκινσον να ενημερώνει δια μικροφώνου.

Όσοι λοιπόν ακολουθούν χρόνια τους Maiden, γνωρίζουν ότι ο Ντίκινσον δεν έγινε ξαφνικά περίεργος. Άλλωστε σε κάθε συναυλία (στην Ελλάδα) κάνουν σύσταση για τα καπνογόνα για λόγους ασφαλείας, όπως έγινε και το 2018 στη Μαλακάσα, δίπλα στο δάσος, υπό το φόβο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Επίσης, τι θα λέγατε να συμφωνήσουμε στο ότι ο 64χρονος πλέον Ντίκινσον –και με όλες τις περιπέτειες υγείας που έχει περάσει- κακώς έχασε την ψυχραιμία του, αλλά ας σκεφτούμε ότι ίσως χρειάζεται περισσότερες καθαρές ανάσες για να αποδώσει φωνητικά πάνω στη σκηνή, όπως απαιτούμε να το κάνει, την ώρα που αλωνίζει τρέχοντας στο stage για τους 40.000 που βρέθηκαν εκεί δίνοντας ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.



Μήπως να αναλογιστούμε πόσο τυχεροί είμαστε που ο Στιβ Χάρις, ο Μπρους Ντίκινσον και οι υπόλοιποι Maiden μπορούν ακόμα και μας χαρίζουν ένα εκρηκτικό σόου που θα θυμόμαστε για καιρό και μια πρωτόγνωρη συναυλιακή εμπειρία-μύηση σε 10χρονα και 15χρονα παιδιά που ήταν εκεί με τους γονείς τους;

Όσον αφορά το υπόλοιπο σόου, ήταν σχεδόν ίδιο με αυτό που μας παρουσίασαν το 2018 στη Μαλακάσα, αν εξαιρέσει κανείς κάποια τραγούδια που έπαιξαν από το νέο τους άλμπουμ. Όπως ήταν αναμενόμενο, σε κλασικά κομμάτια όπως τα Fear of the Dark, Running, Hallowed Be Thy Name αλλά και The Trooper, Run to the Hills και Aces High που ακούστηκαν στα δύο encore, το ΟΑΚΑ πήρε φωτιά.

Mεγάλο παράπονο αρκετών οπαδών ήταν ότι οι Maiden δεν έπαιξαν ούτε αυτή τη φορά το Alexander the Great, ωστόσο αρκέστηκαν στο έτερο κομμάτι με ελληνική αναφορά, το Flight of Icarus. Highlight όταν ο Ντίκινσον ανέφερε στο μικρόφωνο τον τίτλο του τραγουδιού, για να πει τελικά το The Writing on the Wall, παίζοντας με τον πόνο των φαν του.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο frontman του συγκροτήματος, ανταπέδωσε την αγάπη του κοινού κρατώντας την ελληνική σημαία στο τραγούδι The Trooper, ενώ το σόου που κράτησε περίπου 100 λεπτά έκλεισε με το Aces High, τον Ντίκινσον να εμφανίζεται ως αεροπόρος και το πολεμικό αεροπλάνο να αιωρείται πάνω από τη σκηνή.

PHOTO GALLERY Photo 1/22 Μπρους Ντίκινσον, Iron Maiden Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 2/22 Iron Maiden, Edie Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 3/22 Iron Maiden, Edie Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 4/22 Μπρους Ντίκινσον, Edie Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 5/22 Μπρους Ντίκινσον, Iron Maiden Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 6/22 Μπρους Ντίκινσον, Iron Maiden Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 7/22 Μπρους Ντίκινσον, Iron Maiden Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 8/22 Iron Maiden Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 9/22 Iron Maiden, Edie Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 10/22 Oι οπαδοί των Iron Maiden Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 11/22 Μπρους Ντίκινσον, Iron Maiden Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 12/22 Μπρους Ντίκινσον, Iron Maiden Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 13/22 Μπρους Ντίκινσον, Iron Maiden Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 14/22 Iron Maiden Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 15/22 Iron Maiden, Edie Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 16/22 Iron Maiden Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 17/22 Scream for me, Athens Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 18/22 Scream for me, Athens Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 19/22 Μπρους Ντίκινσον, Iron Maiden Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 20/22 Scream for me, Athens Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 21/22 Iron Maiden, OAKA Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης Photo 22/22 Μπρους Ντίκινσον, Iron Maiden Πηγή: aik photography, Αποστόλης Καλιακμάνης

Οι Iron Maiden ευχαρίστησαν τους οπαδούς τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media της μπάντας από την καταπληκτική ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάντως τα καπνογόνα εντυπωσίασαν ακόμα και τον φωτογράφο, χαρίζοντάς του μοναδικά πλάνα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το set list της χθεσινής συναυλίας των Iron Maiden στην Αθήνα



Stratego

The Writing on the Wall

Revelations

Blood Brothers

Sign of the Cross

Flight of Icarus

Fear of the Dark

Hallowed Be Thy Name

The Number of the Beast

Iron Maiden



Encore:

The Trooper



The Clansman

Run to the Hills



Encore 2:

Aces High







Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr