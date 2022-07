Iron Maiden: Η αδιανόητη φάρσα του Ντίκινσον, η συναυλία στο Σεράγεβο, το αυτοσχέδιο live σε γάμο

Oι Iron Maiden θα δώσουν μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 16 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.

Οι Έλληνες φίλοι της heavy metal μουσικής βρίσκονται ήδη σε ρυθμούς Iron Maiden, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία του καλοκαιριού, το Σάββατο 16 Ιουλίου, έχει ήδη ξεκινήσει!



Το εμβληματικό συγκρότημα επιστρέφει ξανά στην Ελλάδα, μετά την επική συναυλία τους το 2018, για ένα μοναδικό σόου που αυτή τη φορά θα παρουσιάσει στο stage του ΟΑΚΑ.

Τα Χριστούγεννα

Παρά την υποτιθέμενη σχέση του metal συγκροτήματος με τον σατανισμό, οι Iron Maiden δημιουργήθηκαν την ημέρα των Χριστουγέννων και συγκεκριμένα στις 25 Δεκεμβρίου του 1975. Ο Στιβ Χάρις είναι το μόνο μέλος από την αρχική σύνθεση της μπάντας, που παραμένει έως σήμερα.



Από τον Πολ Ντέι στον Μπρους Ντίκινσον

Πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden την περίοδο 1975-1976 ήταν ο Πολ Ντέι. Το γκρουπ ηχογράφησε τους πρώτους δίσκους Iron Maiden και Killers με τον Πολ Ντι Άννο στα φωνητικά. Ακολούθησε ο Μπρους Ντίκινσον στα The Number Of The Beast, Piece Of Mind, Powerslave, Somewhere In Time, Seventh Son Of A Seventh Son, No Prayer For The Dying και Fear Of The Dark. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον Μπλέιζ Μπέιλι στα The X Factor και Virtual XI, ώσπου το 1999 ο Ντίκινσον επανενώθηκε με το συγκρότημα.

Οι σατανικές συμπτώσεις του The Number of the Beast

Ο Στιβ Χάρις εμπνεύστηκε τον τίτλο του The Number of the Beast από έναν εφιάλτη που είχε όταν παρακολούθησε την ταινία τρόμου Omen III: The Final Conflict.

Oι Iron Maiden είναι βαθιά θρησκευόμενοι. Όταν ηχογραφούσαν το άλμπουμ Τhe Number of the Beast, είχαν παρατηρηθεί απόκοσμες και σατανικές συμπτώσεις. Σε μια από αυτές, ο παραγωγός Martin Birch είχε ένα ατύχημα με ένα mini-bus. Μάλιστα οι επιβάτες στο λεωφορείο ήταν καλόγριες, γεγονός που το έκανε ακόμα πιο ανατριχιαστικό. Το κόστος της επισκευής των ζημιών ανήλθε στις 666 λίρες. Ο Μπιρτς θορυβημένος ζήτησε από το συνεργείο να του χρεώσει μια επιπλέον λίβρα για να διασφαλίσει ότι δεν του συνέβη τίποτα δαιμονικό.



Ο Eddie

Η φρικιαστική μεν εμβληματική δε φιγούρα του Eddie, μασκότ των Iron Maiden, έκανε την εμφάνισή της για πρώτη φορά πάνω στη σκηνή ως μάσκα στο single Running Free του 1980. O Eddie βασίζεται σε μια φωτογραφία του κεφαλιού ενός νεκρού στρατιώτη που εμφανίζεται σε ένα τανκ. Σχεδιάστηκε από τον Ντέρεκ Ριγκς και πρωταγωνιστεί σε κάθε εξώφυλλο της μπάντας.

Tα video games και οι μπύρες

Επίσης είναι ο σταρ των βιντεοπαιχνιδιών Ed Hunter (1999) και Iron Maiden: Legacy Of The Beast (2016).



Το 2013 οι Iron Maiden λάνσαραν τη δική τους μπύρα με το όνομα Trooper από το ομώνυμο τραγούδι του 1983. Σύμφωνα με τα μέλη του εμβληματικού συγκροτήματος η μπύρα τους έχει «τρομερή γεύση». Το 2015 παρουσίασαν την Trooper 666, ακολούθησε η Red ‘N’ Black το 2016, η Hallowed το 2017 και η «ξανθιά» Light Brigade το 2018.



Ο πιλότος και ξιφομάχος Μπρους Ντίκινσον

O Μπρους Ντίκινσον έχει άδεια πιλότου εμπορικών πτήσεων ήδη από τη δεκαετία του '90. Έχει μεταφέρει ομάδες όπως την ομάδα των Ρέιντζερς FC στο Ισραήλ και τη Λίβερπουλ FC στη Νάπολη. Μάλιστα το 2008, μετέφερε Βρετανούς στρατιώτες από το Αφγανιστάν, ωστόσο κατά την προσγείωση, το αεροσκάφος κατέληξε σε ένα χαντάκι. Ο Ντίκινσον είναι ιδιοκτήτης της αεροπορικής εταιρείας Caerdav, ενώ τις περισσότερες φορές πιλοτάρει ο ίδιος το αεροπλάνο των Iron Maiden, Ed Force One (ένα Boeing 747), με το κεφάλι του Eddie στην ουρά. «Είναι η μηχανή του χρόνου μας, το μαγικό μας χαλί», δηλώνει για το αεροπλάνο τους ο ίδιος ο Ντίκινσον.



Ο χαρισματικός τραγουδιστής των Iron Maiden έχει καταφέρει πολλά πράγματα στη ζωή του: νίκησε τον καρκίνο της γλώσσας, είναι καταξιωμένος πιλότος αεροπλάνου και κάποτε μονομάχησε με έναν ασημένιο Ολυμπιονίκη στην ξιφασκία. Ο Ντίκινσον είναι δεινός ξιφομάχος και μάλιστα έχει σκαρφαλώσει στην έβδομη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αδιανόητη φάρσα και η αποβολή του Ντίκινσον

Ο Μπρους Ντίκινσον αποβλήθηκε από ένα διάσημο οικοτροφείο επειδή ούρησε στο δείπνο του διευθυντή. Συγκεκριμένα, ο Ντίκινσον μαζί με έναν φίλο του μπήκαν κρυφά στο χώρο και ούρησαν στα πράσινα φασολάκια που στη συνέχεια σερβιρίστηκαν στον διευθυντή. Η φάρσα τελικά έγινε δημόσια γνωστή και ο Ντίκινσον ήταν ο μόνος μαθητής που αποβλήθηκε. Ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να πάει σε νέο σχολείο, όπου τελικά βρήκε την ευκαιρία να μπει στο πρώτο του συγκρότημα.

Η συναυλία στο Σεράγεβο

Οι Iron Maiden πραγματοποίησαν συναυλία στο Σεράγεβο εν μέσω του πολέμου της Βοσνίας. Το συγκρότημα επηρεασμένο σπό τη φρίκη του πολέμου, δώρισε όλο τον εφεδρικό εξοπλισμό του στους αγωνιζόμενους μουσικούς του Σεράγεβο, ενώ ορισμένα μέλη έπαιξαν μουσική για τα παιδιά που είχαν μείνει ορφανά από τον πόλεμο.

Το live σε γαμήλιο πάρτι στην Πολωνία

Το 1984 Λίγο πριν τη συναυλία τους στην Πολωνία στο πλαίσιο του World Slavery Tour, το γκρουπ βρήκε λίγο χρόνο για ένα ποτό στην ντίσκο που βρισκόταν κοντά στο ξενοδοχείο τους. Μπαίνοντας μέσα διαπίστωσαν ότι εκεί γίνεται ένα γαμήλιο πάρτι. Ο γαμπρός και ορισμένοι καλεσμένοι αναγνώρισαν τα μέλη του γκρουπ και τους ζήτησαν να ανέβουν στη σκηνή και να παίξουν ένα τραγούδι. Προς έκπληξη όλων, οι Iron Maiden δέχτηκαν, ωστόσο δεν έπαιξαν δικά τους τραγούδια, αλλά διασκευές γνωστών ροκ κομματιών όπως το Smoke on the Water των Deep Purple.



To πρόγραμμα των συναυλιών έχει ως εξής



Oι πόρτες ανοίγουν στις 15:00

18:30-19:00 Lord of the Lost

19:30-20:15 Airbourne

21:00 Iron Maiden







