Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ: Αυτό είναι το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της περιόδου 2022/23

Το πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ περιλαμβάνει πλήθος παραγωγών όπερας, μιούζικαλ, παραστάσεων χορού, φεστιβάλ και συναυλίες.

Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ανακοινώνει το πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα της περιόδου 2022/23, φέρνοντας πλήθος παραγωγών όπερας, μουσικού θεάτρου, μιούζικαλ, παραστάσεων για παιδιά και νέους, χορού, αναβιώσεις παλαιότερων παραγωγών, φεστιβάλ και συναυλίες. Ιδρυτικός Δωρητής της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ και διαχρονικός υποστηρικτής είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Μάιο του 2023, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα πολυδιάστατο και τολμηρό, με τη συμμετοχή δεκάδων νέων αλλά και καταξιωμένων καλλιτεχνών σε μια σειρά παραγωγών ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου που αξιοποιούν τόσο τις εγχώριες καλλιτεχνικές δυνάμεις όσο και σημαντικές προσωπικότητες και φορείς παραστατικών τεχνών του εξωτερικού.



Με επίκεντρο την πολυμορφική, συναρπαστικής ακουστικής και εδραιωμένη στη συνείδηση του ανήσυχου κοινού αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής, κι ωστόσο απλώνοντας τις δράσεις του σε διάφορους ακόμη συναυλιακούς, θεατρικούς και άλλους χώρους ανά την Αθήνα και την επικράτεια, το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2022/23 αφιερώνεται για έκτη συνεχή χρονιά στο είδος ακριβώς της αναζήτησης που έκανε την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ να ξεχωρίσει ευθύς εξαρχής στον ελληνικό καλλιτεχνικό χάρτη: την εξερεύνηση των ορίων του σύγχρονου μουσικού θεάτρου χωρίς στεγανά και προκαταλήψεις, από την ακομπλεξάριστη ψυχαγωγία ως τις διανοητικές κατασκευές υψηλού αισθητικού ρίσκου και από το ανασκάλεμα λιγότερο προβεβλημένων σελίδων της καλλιτεχνικής ιστορίας ως τις τολμηρές μουσικοθεατρικές παρεμβάσεις με επίκαιρο πολιτικό και ηθικό βάρος.



Ηλικιακές ζώνες, πολιτιστικές αναφορές, ταυτοτικοί προσδιορισμοί και αισθήσεις κάθε είδους διασταυρώνονται στο φετινό πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής, με ειδική έμφαση στη μυθοπλαστική δύναμη του νέου ελληνικού κινηματογράφου, υβριδικές και καινοτόμες ματιές στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη και την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Οι νέες παραγωγές όπερας περιλαμβάνουν τη νέα όπερα δωματίου Στρέλλα –ανάθεση της ΕΛΣ– σε μουσική του ανερχόμενου συνθέτη Μιχάλη Παρασκάκη, λιμπρέτο της Αλεξάνδρας Κ* βασισμένο στο σενάριο της ομώνυμης ταινίας των Πάνου Κούτρα και Παναγιώτη Ευαγγελίδη, που τάραξε τα νερά όταν βγήκε στους κινηματογράφους το 2009, και σκηνοθεσία του πολυσυζητημένου θεατρικού σκηνοθέτη Γιώργου Κουτλή.



Η ρηξικέλευθη όπερα του Χαράλαμπου Γωγιού Ο θάνατος του Άντονυ, σε λιμπρέτο του Γιάννη Φίλια σε συνεργασία με τον συνθέτη και σκηνοθεσία του καταξιωμένου Δημήτρη Καραντζά, θα συναντήσει για πρώτη φορά το κοινό μετά από έναν πρώτο, εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο διαδικτυακών μεταδόσεων από την πλατφόρμα GNO TV.



Ο φημισμένος θίασος Novoflot με έδρα το Βερολίνο έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ για να παρουσιάσει τα έργα H όπερα #2 – Στα σχοινιά (σχετικά με το τέλος) και H όπερα #3 – Οι κομμένες σκηνές, που θα μετατρέψει το Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ σε οπερατικό πρωτάθλημα στίβου!

Στις παραστάσεις μουσικού θεάτρου και μιούζικαλ συναντάμε τη νέα μουσικοθεατρική προσαρμογή του εμβληματικού έργου Όχι εγώ του Σάμιουελ Μπέκετ, ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ στον πρωτοποριακό συνθέτη Ζήση Σέγκλια, σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου, τον σκηνοθετημένο κύκλο τραγουδιών του Φραντς Σούμπερτ Η ωραία μυλωνού με τη μεσόφωνο και περφόρμερ Λένια Ζαφειροπούλου υπό την καθοδήγηση του χορογράφου Τάσου Καραχάλιου, καθώς και το βραβευμένο με βραβείο Drama Desk μιούζικαλ The Last Five Years του Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν που παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρώτη σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του πολυπράγμονα κωμικού Δημήτρη Δημόπουλου. Επίσης, θα παρουσιαστεί το Underwater, μια μαγευτική χοροθεατρική παράσταση που δημιούργησαν οι Ξένια Αηδονοπούλου και Γεωργία Τέγου για βρέφη από λίγων μηνών έως δύο ετών και τους γονείς τους.

Τρεις αναβιώσεις παλαιότερων παραγωγών ανανεώνουν το ραντεβού τους με το κοινό. Πρόκειται για το εξαιρετικά επιτυχημένο μιούζικαλ Φτηνά τσιγάρα σε μουσική Παναγιώτη Καλαντζόπουλου, λιμπρέτο Πέτρου Βουνισέα βασισμένο στην ομώνυμη ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, το σπινθηροβόλο μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει των Νίκου Κυπουργού και Θωμά Μοσχόπουλου που παρουσιάζεται σε ευρηματική σκηνοθεσία του Θοδωρή Αμπαζή, καθώς και το οπτικοακουστικό ηλεκτρονικό έργο Neapoly των Κ.Βήτα και Νίκου Πατρελάκη.

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή με ένα νέο δίπτυχο σύγχρονου χορού που φέρει τον τίτλο Human Nature και αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης παραγωγής Human Behaviour. Τις χορογραφίες υπογράφουν δύο διακεκριμένοι δημιουργοί: o «διεθνής» Έλληνας Χάρης Γκέκας και ο Αλβανός Γκεντιάν Ντόντα.

Ο Κύκλος Μίκης Θεοδωράκης συνεχίζεται με τέσσερις παραγωγές: τη συναυλία Μίκης Θεοδωράκης: Τριλογία με το ξεχωριστό μουσικό σύνολο Vamos από την Κρήτη και τους διακεκριμένους μονωδούς Τάσο Αποστόλου και Άννα Κώτη, το ρεσιτάλ Μίκης Θεοδωράκης: Γάλλοι και Έλληνες ποιητές με τον κορυφαίο βαθύφωνο Χριστόφορο Σταμπόγλη και τον πιανίστα Γιώργο Κωνσταντίνου, την παράσταση μουσικής και λόγου Αναμνήσεις ενός κοριτσιού με ερμηνευτή τον Παναγιώτη Πετράκη, τη συμμετοχή του συνόλου Λιποτάκτες (μικρού σχήματος της θρυλικής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης) και τη Μαργαρίτα Θεοδωράκη να διαβάζει αυτοβιογραφικά κείμενά της, και, τέλος, τη συναυλία Μίκης Θεοδωράκης: Ένας όμηρος / Μαρκ Μπλίτσταϊν: Πολιτικά τραγούδια με τη συμμετοχή της μεσοφώνου Αναστασίας Κότσαλη, του Γιώργου Κωνσταντίνου και του ακορντεονίστα Κώστα Ζιγκερίδη.

Το πρόγραμμα των συναυλιών περιλαμβάνει ακόμη τη συναυλία με τα βραβευμένα έργα του διαγωνισμού σύνθεσης λυρικού τραγουδιού 1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών και μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου, τις συναυλίες / αφιερώματα στη Μικρασιατική Καταστροφή Ο ήχος της κραυγής, σε σύλληψη του πιανίστα Χρήστου Μαρίνου και ερμηνεία της μεσοφώνου Ιωάννας Βρακατσέλη, και Το πέρα Αιγαίο, με τη συμμετοχή των καταξιωμένων μονωδών της ΕΛΣ Τζούλιας Σουγλάκου και Γιάννη Χριστόπουλου, καθώς και το ρεσιτάλ του διεθνούς βαρύτονου Άρη Αργύρη με τραγούδια του Φραντς Σούμπερτ γύρω από την ελληνική αρχαιότητα.

Τέλος, το Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης, δίνει το καθιερωμένο, ετήσιο ραντεβού του με το μουσικόφιλο κοινό στην Αίθουσα Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε μουσικές για πιάνο του 20ού και του 21ου αιώνα.

Tην επιμέλεια του προγράμματος της Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ υπογράφει ο Αλέξανδρος Ευκλείδης.





H προπώληση για τις παραγωγές Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022 θα ξεκινήσει στις 29 Ιουλίου 2022 και θα πραγματοποιείται στα Ταμεία της ΕΛΣ και στην ticketservices.gr

