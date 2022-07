Αυτές είναι οι νέες σειρές και ταινίες που βλέπουμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 25 έως 31 Ιουλίου 2022.

Η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου φέρνει στο Netflix πληθώρα νέων σειρών για κάθε γούστο. Από τα νεανικά DI4RIES και Rebel Cheer Squad μέχρι τον αγώνα επιβίωσης μιας γυναίκας στην άγρια φύση του Καναδά στο «Πάρε Ανάσα», αυτές είναι οι νέες κυκλοφορίες που θα απολαύσουμε την εβδομάδα 25 έως 31 Ιουλίου.

Σειρές του Netflix

26/7/2022

DI4RIES

DI4RIES Netflix



Πρώτοι έρωτες, πρώτα φιλιά, πλάκες με φίλους και καβγάδες με αντίζηλους. Στους διαδρόμους του Γυμνασίου Γαλιλέο Γαλιλέι, η καθημερινότητα είναι γεμάτη εκπλήξεις.

28/7/2022

Πάρε Ανάσα (Keep Breathing)



Όταν ένα μικρό αεροπλάνο συντρίβεται στην άγρια φύση του Καναδά, μια γυναίκα πρέπει να παλέψει με τα καιρικά φαινόμενα και με τα προσωπικά της τραύματα για να επιβιώσει.



29/7/2022

Fanático



Όταν ο σούπερ σταρ της Ισπανίας πεθαίνει σε μια συναυλία, ένας φαν αρπάζει την ευκαιρία για να ξεφύγει από τη βαρετή ζωή του, υιοθετώντας την περσόνα του ειδώλου του.

29/7/2022

Uncoupled



Όταν ο φίλος του τον εγκαταλείπει μετά από 17 χρόνια σχέσης, ένας μεσίτης στη Νέα Υόρκη πρέπει να ξαναθυμηθεί πώς να είναι single στα 40 του.



29/7/2022

Rebel Cheer Squad: Μια Σειρά του Get Even (Rebel Cheer Squad: A Get Even Series)

Rebel Cheer Squad: A Get Even Series Netflix



Τρεις τσιρλίντερ σε ένα ελίτ ιδιωτικό σχολείο αναβιώνουν τη λέσχη των συμμαθητών τους κατά του μπούλινγκ και πολεμούν την αδικία, σε αυτό το εφηβικό θρίλερ.

Ταινίες του Netflix

29/7/2022

Μωβ Καρδιές (Purple Hearts)



Παρά τις διαφορές τους και κόντρα στις πιθανότητες, μια ανερχόμενη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός (Σοφία Κάρσον) και ένας πεζοναύτης (Νίκολας Γκάλιτζιν) ερωτεύονται.

Nτοκιμαντέρ του Netflix

26/7/2022

Street Food: ΗΠΑ (Street Food: USA)

Street Food: USA Netflix



Αυτή η σεζόν του "Street Food" εστιάζει σε Αμερικανούς μάγειρες, ειδικούς στο μπάρμπεκιου, εξπέρ στα τάκο και, γενικώς, ήρωες της μαγειρικής.

27/7/2022

Ο πιο Μισητός Άντρας του Διαδικτύου (The Most Hated Man on the Internet)



Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ που καταγράφει την εκστρατεία μιας μητέρας κόντρα στον αδίστακτο ιδιοκτήτη μιας πορνογραφικής σελίδας.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

25/7/2022

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Σεζόν 5 (Gabby's Dollhouse: Season 5)



Η πολύχρωμη σειρά με φόντο ένα φανταστικό κουκλόσπιτο με ευχάριστους μίνι κόσμους και ακαταμάχητους γατοχαρακτήρες επιστρέφει για μια νέα σεζόν.

