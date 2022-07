Η επιστροφή της Beyoncé με νέο άλμπουμ μετά από έξι χρόνια

Η Beyoncé πιο σέξι από ποτέ στη φωτογράφιση του νέου της άλμπουμ «Renaissance».

H Beyoncé κυκλοφόρησε το ολοκαίνουριο και έβδομο στούντιο άλμπουμ της, με τίτλο «Renaissance» το οποίο καταφθάνει έξι ολόκληρα χρόνια μετά το επιτυχημένο «Lemonade» του 2016.



Η πρωτοπόρος των visual albums και μοναδική visual καλλιτέχνης, αποφάσισε να μην δώσει οπτικό υλικό ώστε οι θαυμαστές της να έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τη νέα αυτή δουλειά χωρίς όρια στη φαντασία τους. Θέλει με αυτό τον τρόπο να γίνουμε ακροατές και όχι θεατές, ενώ ακούμε κάθε λεπτομέρεια της νέας παραγωγής. Ενώ το «Break My Soul» το 1ο single από το νέο άλμπουμ, κυκλοφόρησε παρέα με ένα απλό lyric video, η κυκλοφορία του «Renaissance» μας φέρνει καινούργιο οπτικό υλικό που για μία ακόμη φορά θα επανεφεύρει τη μουσική κουλτούρα και θα τη πάει σε νέα επίπεδα.



Το «Renaissance» αποτελεί το πιο πολυαναμενόμενο άλμπουμ της χρονιάς καθώς η Beyoncé ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι στις 15 Ιουνίου έρχεται νέα μουσική μέσω από τα social της, γράφοντας «act i RENAISSANCE July 29». Συνέχισε να δίνει μια ακόμη γεύση για το άλμπουμ με το 1ο single, «Break My Soul», το οποίο κυκλοφόρησε τα μεσάνυχτα μίας καλοκαιρινής μέρας. Tο single έγινε παγκόσμιο hit, ενώ τιτλοφορείται ως το τραγούδι του καλοκαιριού και ως ύμνος μιας νεότερης γενιάς.

Γεμάτο από δυναμικά dance τραγούδια που αντηχούν σε όλους μας, το «Renaissance» είναι η κορύφωση της ελευθερίας και της απόδρασης που ενθαρρύνει την αφάνταστη αγαλλίαση και την εγκατάλειψη οτιδήποτε δεν χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Ο σκοπός του «Renaissance» είναι να σε πάει στο dancefloor και να σε ενθαρρύνει να χορέψεις. Είναι μία γιορτή για τη μουσική των clubs που ακόμη κι αν ήσουν outsider γίνεσαι ένα με το κόσμο που όλοι ήθελαν να εκφραστούν ελεύθερα μέσω του ρυθμού που μας ξεσηκώνει έως και σήμερα.

Ενώ το οπτικό κομμάτι θα κυκλοφορήσει σύντομα, το album θα είναι διαθέσιμο σε διάφορες μορφές που θα μπορούν να επιλέξουν οι θαυμαστές μέσα από το επίσημο store της.



Η Beyoncé ηχογράφησε το album κατά της διάρκεια της πανδημίας, σχεδόν 3 χρόνια δουλειάς, που όπως λέει η ίδια εκείνη η περίοδος την βοήθησε να γίνει πιο δημιουργική.



«Το να φτιάξω αυτό το άλμπουμ μου δημιούργησε ένα χώρο όπου μπορούσα να ξεφύγω και να ονειρεύομαι σε μία πολύ δύσκολη περίοδο για τον πλανήτη», λέει η Beyoncé. «Μου επέτρεψε να νιώθω ελεύθερη και περιπετειώδης σε μία περίοδο που σχεδόν τίποτα δεν κινούταν. Ο σκόπος μου ήταν να φτιάξω ένα ασφαλές μέρος, ένα μέρος που δεν χωράει κριτική. Ένα μέρος που να είμαι ελεύθερη από την απόλυτη τελειότητα και τις πολλές σκέψεις. Ένα μέρος που να μπορώ να φωνάξω και νιώθω ελευθερία. Ήταν μια όμορφη περιπέτεια εξερεύνησης».

Με μία λίστα από λαμπρούς συνεργάτες όπως The-Dream, Nile Rodgers, NOVA, NO ID, Raphael Saadiq, Mike Dean, Honey Dijon, Chris Penny, Luke Solomon, Skrillex, Beam, BigFreedia, Grace Jones και Tems, η Beyoncé είναι έτοιμη να «αλλάξει τη μουσική ξανά», όπως έγραψε και η εφημερίδα The Times του Λονδίνου.

1. I’M THAT GIRL

2. COZY

3. ALIEN SUPERSTAR

4. CUFF IT

5. ENERGY (FEAT. BEAM)

6. BREAK MY SOUL

7. CHURCH GIRL

8. PLASTIC OFF THE SOFA

9. VIRGO’S GROOVE

10. MOVE (FEAT. GRACE JONES, TEMS)

11. HEATED

12. THIQUE

13. ALL UP IN YOUR MIND

14. AMERICA HAS A PROBLEM

15. PURE/HONEY

16. SUMMER RENAISSANCE

Το 7ο studio album της Beyoncé είναι πλέον διαθέσιμο μέσω της Panik Records/Sony Music.

