Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

H ταινία Έρωτας στη Βερόνα (Love in the Villa) έρχεται στο Netflix την 1η Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 29 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2022.

Νέες σειρές και ταινίες για όλες τις ηλικίες, «προσγειώνονται» στο Netflix τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου και τις πρώτες του Σεπτεμβρίου.



Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου, κάνει ποδαρικό με το Détox (Off The Hook), μια αρκετά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη σειρά - πρόκληση, καθώς οι πρωταγωνιστές της αποφασίζουν το αδιανόητο και τρομακτικό για πάρα πολλούς: να μείνουν μακριά από συσκευές, ίντερνετ και social media για 30 μέρες!



Αν σας γοητεύουν τα ντοκιμαντέρ, η τρίτη σεζόν του Είμαι Δολοφόνος θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα, αύριο Τρίτη 30 Αυγούστου.

Σειρές του Netflix

Détox (Off The Hook)

Κυκλοφορεί 01/9/2022



Συνειδητοποιώντας ότι και οι δύο έχουν μια τοξική σχέση με το ίντερνετ, οι συγκάτοικοι Λέα και Μανό αποφασίζουν το αδιανόητο: να μείνουν μακριά από συσκευές για 30 μέρες.



Ο Διάβολος στο Οχάιο (Devil in Ohio)

Κυκλοφορεί 02/9/2022



Αποφασισμένη να προστατέψει μια νεαρή ασθενή που απέδρασε από μια αίρεση, μια ψυχίατρος αναλαμβάνει το κορίτσι, θέτοντας τη δική της οικογένεια και ζωή σε κίνδυνο.



Δεν Είσαι Τίποτα το Ιδιαίτερο (You’re Nothing Special)

Κυκλοφορεί 02/9/2022



Η ζωή στη νέα πόλη της Αμάγια αρχίζει να αποκτά λίγο περισσότερο ενδιαφέρον, όταν στο σχολείο διαδίδονται φήμες ότι εκείνη κληρονόμησε τα μαγικά ταλέντα της γιαγιάς της.

Fakes

Κυκλοφορεί 02/9/2022



Οι έφηβες κολλητές Ζόι και Μπέκα προσπαθούν να χτίσουν μια αυτοκρατορία ψεύτικων ταυτοτήτων. Αρχίζουν όμως να θησαυρίζουν και καταλαβαίνουν τι σημαίνει να ζεις παράνομα.

Ταινίες του Netflix

Υπό τον Έλεγχό της (Under Her Control)

Κυκλοφορεί στις 29/8/2022



Μια φιλόδοξη νεαρή γυναίκα κάνει μια ασυνήθιστη συμφωνία με το αφεντικό της. Όταν όμως, αρχίζει να έχει αμφιβολίες, ίσως είναι πλέον πολύ αργά για να κάνει πίσω.



Έτυχε να Περνάω (I Came By)

Κυκλοφορεί στις 31/8/2022



Ένας καλλιτέχνης γκράφιτι που έχει βάλει στόχο σπίτια πλουσίων ξεσκεπάζει ένα διεστραμμένο μυστικό που απειλεί τη ζωή των ανθρώπων γύρω του.

Έρωτας στη Βερόνα (Love in the Villa)

Κυκλοφορεί 01/9/2022



Το ταξίδι των ονείρων της Τζούλι στη Βερόνα της Ιταλίας στραβώνει, όταν ανακαλύπτει ότι πρέπει να μοιραστεί τη βίλα που νοίκιασε με έναν διαβολεμένα γοητευτικό άγνωστο.



Η Γιορτή των Τροβαδούρων (The Festival of Troubadours)

Κυκλοφορεί 01/9/2022



Μια απρόσμενη επανένωση ενός πλανόδιου μουσικού με τον γιο του ανοίγει παλιές πληγές, όταν ταξιδεύουν για να πάνε σε ένα φεστιβάλ τροβαδούρων.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

ΕΙΜΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ: Σεζόν 3 (I AM A KILLER: Season 3)

Κυκλοφορεί στις 30/8/2022



Ενώ εκτίουν ποινή κάθειρξης για φόνο, κρατούμενοι μιλούν για τα εγκλήματά τους και συλλογίζονται πώς οι πράξεις τους κατέστρεψαν ζωές, συμπεριλαμβανομένης της δικής τους.



Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

Mighty Express: Σεζόν 7 (Mighty Express: Season 7)

Κυκλοφορεί στις 29/8/2022



Ο Νέιτ, ο Φλίκερ και τα υπόλοιπα τρένα ανεβαίνουν στις ράγες για μερικές ακόμα συναρπαστικές παραδόσεις, ειδικές αποστολές και τρυφερά μαθήματα.

Κουνέλι-Σαμουράι: Τα Χρονικά του Ουσάγκι: Σεζόν 2 (Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles: Season 2)

Κυκλοφορεί 01/9/2022



Αφού τα Γιοκάι δεν είναι πλέον εχθροί τους, ο Ουσάγκι και η παρέα του ζουν μια πρόσκαιρη ειρήνη, αλλά σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια εισβολή μοχθηρών εξωγήινων.

Άιβι και Μπιν: Tο Φάντασμα που Έπρεπε να Φύγει (Ivy + Bean: The Ghost That Had to Go)

Κυκλοφορεί 02/9/2022



Κρύα, λευκή ομίχλη. Σωλήνες που κάνουν φασαρία. Και μια απόκοσμη φωνή από τη σχάρα. Είναι... στοιχειωμένες οι τουαλέτες του σχολείου; Η Άιβι κι η Μπιν αναλαμβάνουν!

Άιβι και Μπιν (Ivy + Bean)

Κυκλοφορεί 02/9/2022



Όταν η Μπιν μαθαίνει ότι η γειτόνισσά της, η Άιβι, ξέρει από μαγικά, συνεργάζεται μαζί της και κάνουν ένα ξόρκι στην αδελφή της για να μπορεί να χορεύει... για πάντα!



Άιβι και Μπιν: Όλα για τον Χορό (Ivy + Bean: Doomed to Dance)

Κυκλοφορεί 02/9/2022



Η Άιβι και η Μπιν ξεκινούν μαθήματα μπαλέτου αλλά τελικά παίρνουν μέρος σε ένα ρεσιτάλ χορού μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους. Πρέπει να γλιτώσουν λοιπόν, αμέσως!

Σχετικές ειδήσεις