Emmy 2022: Ζεντάγια και Squid Game έγραψαν ιστορία στα «τηλεοπτικά Όσκαρ»

Η μάχη ανάμεσα σε HBO και Netflix και η λίστα με τους νικητές της 74ης Απονομής των βραβείων Εmmy.

Η απονομή των φετινών βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες.

Το Succession του ΗΒΟ ήταν ο μεγάλος νικητής κερδίζοντας Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ted Lasso κέρδισε Emmy καλύτερης Κωμικής Σειράς.

Το Squid Game, το κορεάτικο χιτ του Netflix που σε λίγες μέρες συμπληρώνει ένα χρόνο από την κυκλοφορία του και το οποίο συγκέντρωσε 14 συνολικά υποψηφιότητες Emmy, έγραψε ιστορία, χαρίζοντας στον πρωταγωνιστή του, Λι Τζονγκ-τζε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική τηλεοπτική σειρά που ο πρώτος Ασιάτης ηθοποιός που κέρδισε το Emmy ερμηνείας για μη-αγγλόφωνη σειρά.

Παράλληλα, ο δημιουργός του Squid Game, Χουάνγκ Ντονγκ -χιουκ έφυγε από την τελετή με το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε δραματική τηλεοπτική σειρά και έγινε ο πρώτος Αισιάτης σκηνοθέτης που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο για μη αγγλόφωνη σειρά.

Ιστορία όμως έγραψε και η Ζεντάγια που απέσπασε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για το Euphoria. Αυτό είναι το δεύτερο Emmy για την 26χρονη, ενώ η χθεσινή νίκη της την κάνει τη νεαρότερη ηθοποιό με δύο βραβεία ερμηνείας στην ιστορία των Emmy.

Για ακόμα μια φορά, τα Emmy ήταν μια παραδοσιακή αναμέτρηση ανάμεσα σε HBO και Netflix, με το πρώτο να αναδεικνύεται τελικά σε μεγάλο νικητή με 38 βραβεία και το Netflix να ακολουθεί με 26. Την τρίτη θέση κατέκτησε το Hulu με 10 βραβεία αφήνοντας πίσω του το Disney+ και το Apple TV+ με 9 βραβεία.

Τα βραβεία Emmy απονέμονται στις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές και στους ηθοποιούς που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε.

Δείτε αναλυτικά τους νικητές της 74ης Απονομής των βραβείων Εmmy:

Δραματική Σειρά: Succession (HBO)



Κωμική Σειρά: Ted Lasso (Apple TV+)



Μίνι Σειρά: The White Lotus (HBO)



Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Λι Τζονγκ-τζε (Squid Game)



Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Ζεντάγια (Euphoria)



A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμάρτ (Hacks)



Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζέισον Σουντέκις (Ted Lasso)



Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία: Μπρετ Γκόλντστιν (Ted Lasso)



Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία: Σέριλ Λι Ράλφ (Abbott Elementary)



Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)



Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μάθιου Μακφέιντεν (Succession)



Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Μάικλ Κίτον (Dopesick)



Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σείρα: Μάρεϊ Μπάρτλετ (The White Lotus)



Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Αμάντα Σέιφριντ (The Dropout)



Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Τζένιφερ Κούλιτζ (The White Lotus)



Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Succession



Σκηνοθεσία σε Κωμική Σειρά: Ted Lasso



Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Squid Game



Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Abbot Elementary



Σενάριο σε Variety: Jerrod Carmichael: Rothaniel



Σενάριο σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεοπτική Ταινία: The White Lotus



Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεοπτική Ταινία: The White Lotus



Variety: Laste Week Tonight With John Oliver



Variety Sketch: Saturday Night Live

Σχετικές ειδήσεις