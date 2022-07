Emmy 2022: Το «Squid Game» γράφει ιστορία - Δείτε όλες τις υποψηφιότητες

Η τηλεοπτική σειρά του HBO που οδηγεί την κούρσα και το Squid Game που έγραψε ιστορία στις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων Emmy.

Ανακοινώθηκαν χθες βράδυ (ώρα Ελλάδας) οι φετινές υποψηφιότητες για τα τηλεοπτικά βραβεία Emmy.

Την κούρσα οδηγεί το «Succession» του ΗΒΟ με 25 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ ακολουθούν οι σειρές «Ted Lasso» και «The White Lotus» με 20 υποψηφιότητες.



Ωστόσο, ιστορία φαίνεται πως έγραψε το «Squid Game» του Netflix το οποίο συγκέντρωσε 14 υποψηφιότητες, διεκδικώντας μεταξύ άλλων το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς. Πρόκειται για την πρώτη ξενόγλωσση σειρά που είναι υποψήφια στη συγκεκριμένη κατηγορία.



Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι HBO και HBO Max συγκέντρωσαν 140 υποψηφιότητες, ενώ το Netflix άγγιξε τις 105 υποψηφιότητες.



Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έγινε διαδικτυακά, ενώ η απονομή των βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί το όνομα κάποιου παρουσιαστή.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων Emmy

Δραματική Σειρά

Better Call Saul (AMC)

Euphoria(HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Κωμική Σειρά

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

Μίνι Σειρά

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam and Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark)

Μπράιαν Κοξ (Succession)

Λι Τζουνγκ-τζάε (Squid Game)

Μπομπ Οντενκίρκ (Better Call Saul)

Άνταμ Σκοτ (Severance)

Τζέρεμι Στρονγκ (Succession)

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Τζόντι Κόμερ (Killing Eve)

Λόρα Λίνεϊ (Ozark)

Μέλανι Λίνσκι (Yellowjackets)

Σάντρα Ο (Killing Eve)

Ριζ Γουίδερσπουν (The Morning Show)

Ζεντάγια (Euphoria)

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ντόναλντ Γκλόβερ (Atlanta)

Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Νίκολας Χουλτ (The Great)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέισον Σουντέκις (Ted Lasso)

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Κουίντα Μπρούνσον (Abbott Elementary)

Κέιλι Κουόκο (The Flight Attendant)

Ελ Φάνινγκ (The Great)

Ίσα Ρέι (Insecure)

Τζιν Σμάρτ (Hacks)

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Κόλιν Φερθ (The Staircase)

Άντριου Γκάρφιλντ (Under the Banner of Heaven)

Οσκαρ Αϊζακ (Scenes From a Marriage)

Μάικλ Κίτον (Dopesick)

Χίμες Πατέλ (Station Eleven)

Σεμπάστιαν Σταν (Pam and Tommy)

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Τόνι Κολέτ (The Staircase)

Τζούλια Γκάρνερ (Inventing Anna)

Λίλι Τζέιμς (Pam and Tommy)

Σάρα Πόλσον (Impeachment: American Crime Story)

Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Maid)

Αμάντα Σέιφριντ (The Dropout)

Τηλεοπτική Ταινία

Chip 'n' Dale: Rescue Rangers (Disney+)

Ray Donovan: The Movie (Showtime)

Reno 911!: The Hunt For QAnon (Paramount+)

The Survivor (HBO/HBO Max)

Zoey’s Extraordinary Christmas (The Roku Channel)

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Πατρίσια Αρκέτ (Severance)

Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)

Τζουνγκ Χο-γιέον (Squid Game)

Κριστίνα Ρίτσι (Yellowjackets)

Ρέα Σίχορν (Better Call Saul)

Τζ. Σμιθ Κάμερον (Succession)

Σάρα Σνουκ (Succession)

Σίντνεϊ Σουίνεϊ (Euphoria)

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Νίκολας Μπράουν (Succession)

Μπιλι Κράνταπ (The Morning Show)

Κίραν Κάλκιν (Succession)

Παρκ Χάε-σου (Squid Game)

Μάθιου Μακφέιντεν (Succession)

Τζον Τορτούρο (Severance)

Κρίστοφερ Γουόλκεν (Severance)

Ο Γιέονγκ-σου (Squid Game)

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Άλεξ Μπόρστιν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Χάνα Αϊνμπάιντερ (Hacks)

Τζανέλ Τζέιμς (Abbott Elementary)

Κέιτ ΜακΚίνον (Saturday Night Live)

Σάρα Νάιλς (Ted Lasso)

Σέριλ Λι Ράλφ (Abbott Elementary)

Τζούνο Τεμπλ (Ted Lasso)

Χάνα Γουάντινγκχαμ (Ted Lasso)

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Άντονι Κάριγκαν (Barry)

Μπρετ Γκόλντστιν (Ted Lasso)

Τοχίμπ Τζίμο (Ted Lasso)

Νικ Μοχάμεντ (Ted Lasso)

Τόνι Σάλουμπ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς (Abbott Elementary)

Χένρι Γουίνκλερ (Barry)

Μπόουεν Γιανγκ (Saturday Night Live)

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Κόνι Μπρίτον (The White Lotus)

Τζένιφερ Κούλιτζ (The White Lotus)

Αλεξάντρα Νταντάριο (The White Lotus)

Κέιτλιν Ντέβερ (Dopesick)

Νατάσα Ρόθγουελ (The White Lotus)

Σίντνεϊ Σουίνεϊ (The White Lotus)

Μερ Γουίνινγκχαμ (Dopesick)

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Μάρεϊ Μπάρτλετ (The White Lotus)

Τζέικ Λέισι (The White Lotus)

Γουίλ Πούλτερ (Dopesick)

Σεθ Ρόγκεν (Pam & Tommy)

Πίτερ Σάρσγκαρντ (Dopesick)

Μάικλ Στούλμπαργκ (Dopesick)

Στιβ Ζαν (The White Lotus)

Καλύτερη Σειρά Reality

The Amazing Race (CBS)

Lizzo’s Watch Out For the Big Grrrls (Prime)

Nailed It (Netflix)

Ru Paul’s Drag Race (VH1)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Καλύτερο Talk Show

The Daily Show (ComedyCentral)

Jimmy Kimmel Live (ABC)

Last Week Tonight (HBO)

Late Night with Seth Meyers (NBC)

The Late Show (CBS)

