Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, στο τελευταίο ντέρμπι του 2025.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κι οι «πράσινοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν τη δεύτερη συνεχόμενη απώλεια του Ολυμπιακού.

Σε περίπτωση νίκη, ο ΠΑΟΚ θα πιάσει τους «ερυθρόλευκους», ενώ αν ο Παναθηναϊκός πάρει το «διπλό», τότε, θα πλησιάσει στο -11 την ομάδα του Πειραιά, έχοντας ένα ματς λιγότερο.

Στα δέκα τελευταία παιχνίδια που έχουν γίνει με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, υπάρχουν έξι νίκες για τον «Δικέφαλο του Βορρά», δύο ισοπαλίες και δύο νίκες του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» τη σεζόν 2022-23 κατάφεραν να επικρατήσουν τόσο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος όσο και στα playoffs, με το ίδιο σκορ (2-1), και αυτές είναι οι τελευταίες νίκες τους στη Θεσσαλονίκη επί του ΠΑΟΚ.

