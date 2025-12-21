Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο από τα βασανιστήρια στους ανήλικους «dealers»

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ, μεταξύ των 12 συλληφθέντων της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία.

Η οργάνωση διεπόταν από αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε στα μέλη χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας ακόμα και υποβολή σε βασανιστήρια.

Σε μία από τις συνομιλίες που είδε το φως της δημοσιότητας ακούγεται ένα από τα αρχηγικά μέλη να μιλάει με ανήλικο διακινητή απειλώντας τον οτι «θα φάει πολύ ξύλο αν δεν υπακούσει τις εντολές του».

Σημειώνεται πως η αστυνομία έφτασε στα ίχνη της συμμορίας, μετά από επώνυμη καταγγελία στην Ασφάλεια Αττικής, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο. Αμέσως, έγιναν επισυνδέσεις στα κινητά τηλέφωνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης.

Τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης βιντεοσκοπούσαν τους εξευτελισμούς και τους ξυλοδαρμούς στα ανήλικα μέλη του κυκλώματος και στη συνέχεια αναρτούσαν τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε η ΕΡΤ, κάνουν μπούλιγκ σε έναν ανήλικο. Τον αναγκάζουν να γονατίσει, τον χτυπάνε ενώ στη συνέχεια τον υποχρεώνουν να καπνίσει τσιγάρο με έναν ιδιόμορφο τρόπο.

Σοκάρουν οι διάλογοι μεταξύ των μελών της σπείρας

Οι διάλογοι της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας της Νέας Χαλκιδόνας και των Άνω Πατησίων, σοκάρουν.

Σε έναν από τους διαλόγους ακούγεται ένας από τους διακινητές να μιλά με ανήλικο που εκείνη την ώρα κάνει μάθημα στη τάξη του. Ο διακινητής ακούγεται να δίνει εντολή στον μαθητή να φύγει από το σχολείο και σε 5 λεπτά να συναντηθούν.

Μέλος: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.

Μέλος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα α@@@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Μέλος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Σε άλλη συνομιλία έχει καταγραφεί διάλογος του 20χρονου αρχηγού με ανήλικο διακινητή, που συντόνιζε τους συνομήλικούς του, μέλη της σπείρας.

Αρχηγός: Ναι ναι τέλειωσαν;

Ανήλικος: Ε, ναι …. αλβανικά… ε;

Αρχηγός: Δεν θέλετε άλλα;

Ανήλικος: Θέλουμε.

Αρχηγός: Τι;

Ανήλικος: Ε, πενήντα. Και μετά στην επόμενη εκατό.

Αρχηγός: Το κατοστάρι το δίνουμε με έξι εμείς, αλλά για να είμαστε καλοί άνθρωποι σε εσάς με πέντε.

Ο αρχηγός «Φρατέλο» και ο υπαρχηγός «Ζούμπο»

Αρχηγός του κυκλώματος ήταν ένας 20χρονος αλλοδαπός, με το ψευδώνυμο Φρατέλο, και υπαρχηγός ένας 19χρονος Έλληνας, με το ψευδώνυμο Ζούμπο.

Το σπίτι του τελευταίου στα Άνω Πατήσια ήταν η «καβάτζα» των εμπόρων ναρκωτικών. Εκεί αποθηκεύονταν οι μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών και από εκεί ξεκινούσε και η διακίνηση.

Μελη της οργάνωσης είχαν τα ψευδώνυμα: «Κοντός», «Πίπης», «Νίτσε».

Βασικό σημείο συνάντησης των μελών της σπείρας, ήταν το πάρκο στη συμβολή της Λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου, το οποίο αποκαλούσαν συνθηματικά «Κίτσου».

Σημειώνεται ότι παρά το νεαρό της ηλικίας ο αρχηγός και ο υπαρχηγός περιγράφονται ως σκληροί διακινητές.

Μάλιστα, είχαν καθιερώσει «ποινολόγιο» για τα… άτακτα μέλη της οργάνωσης που μπορεί να παρέκκλιναν των εντολών τους. Εκτός από την σωματική τιμωρία, υπήρχαν και χρηματικές ποινές, που τα μέλη τους αποκαλούσαν χρέωμα, και λειτουργούσε ως μέσο πειθαρχικής συμμόρφωσης.

Τα μέλη της συμμορίας στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν το Instagram και το Signal.

Μέσω των εφαρμογών αυτών, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αλλά και των φυσικών παρακολουθήσεων ταυτοποιήθηκαν από την Ασφάλεια Αττικής 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών. Η εγκληματική οργάνωση πουλούσε προς 10 ευρώ το ένα γραμμάριο χασίς και 50 ευρώ το ένα γραμμάριο κοκαΐνης.

