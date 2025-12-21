Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν πάει στο Κάουνας ο Σλούκας, «τρέχει» για Ολυμπιακό

Η επιστροφή του Χολμς έφερε χαμόγελα στον Παναθηναϊκό AKTOR, όμως τα νέα για τον Κώστα Σλούκα δίνουν συνέχεια στη φετινή κακοτυχία των «πράσινων». Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» που είναι σε εκπληκτική κατάσταση απ’ την αρχή της σεζόν, χάνει τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις.

Ο έμπειρος γκαρντ που είχε ενοχλήσεις στο γόνατο από το ματς με την Φενέρμπαχτσε, αγωνίστηκε στον κρίσιμο αγώνα με την Χάποελ. Οι ενοχλήσεις επανήλθαν και έτσι δεν προπονήθηκε την Κυριακή, αρχίζοντας θεραπείες.

Δεν θα ταξιδέψει για το Κάουνας όπου την Τρίτη (23/12) ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απ’ την Ζαλγκίρις. Θα συνεχίσει τις θεραπείες στην Αθήνα, κάνοντας αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Euroleague στις 2 Ιανουαρίου.