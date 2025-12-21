Συναγερμός στην Αχαρνών: Δύο μαχαιρώματα αλλοδαπών - Νοσηλεύονται στον «Ευαγγελισμό»

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στην Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αναφορά για τραυματισμό αλλοδαπού άνδρα από αιχμηρό αντικείμενο στην οδό Αχαρνών 271.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο δεν εντόπισαν τον τραυματία, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, είχε ήδη μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν δεύτερο τραυματισμένο αλλοδαπό άνδρα στην οδό Αχαρνών 306, ο οποίος έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Και αυτός διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους, χωρίς να έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση.