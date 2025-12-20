Συνελήφθη Υπαρχιπυροσβέστης και δύο ακόμη για διακίνηση ναρκωτικών

Σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας Υπαρχιπυροσβέστης, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων συνέλαβε τρία άτομα, ανάμεσά τους έναν 38χρονο Υπαρχιπυροσβέστη, για κατοχή και πώληση ναρκωτικών. Άλλα έντεκα άτομα μπήκαν στη δικογραφία.

Η έρευνα έδειξε ότι ο Υπαρχιπυροσβέστης πουλούσε κάνναβη και κοκαΐνη, με βασικό προμηθευτή έναν 39χρονο που διέθετε τα ναρκωτικά από το σπίτι του. Ένας 32χρονος αγόραζε ναρκωτικά από τον 39χρονο και τα πουλούσε σε άλλους, ενώ καλλιεργούσε και τέσσερα φυτά κάνναβης στο σπίτι του με ειδικό εξοπλισμό.

Συνολικά, από τον Οκτώβριο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, ο 39χρονος έκανε τουλάχιστον 36 πωλήσεις ναρκωτικών, ο 32χρονος πέντε και ο Υπαρχιπυροσβέστης 3. Η τιμή ήταν 10 ευρώ το γραμμάριο για την κάνναβη και 50 ευρώ για την κοκαΐνη.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη, 4 φυτά κάνναβης, ζυγαριές, τρίφτες, σπόροι, κινητά και 100 ευρώ.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και στη συνέχεια σε Ανακριτή. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ερευνά υποθέσεις διαφθοράς στα Σώματα Ασφαλείας και στον δημόσιο τομέα.

