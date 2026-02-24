ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

Η προκήρυξη 5Κ/2025 δίνει 20 μόνιμες θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ
Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2025 (Φ.Ε.Κ. 48/12.09.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π. ) που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 20 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Μέχρι 2 Μαρτίου οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Να σημειωθεί πως πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 48/12.09.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.), υποβλήθηκαν συνολικά 367 αιτήσεις.

Οι θέσεις

Η προκήρυξη 5Κ/2025 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση μόνιμων θέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με δυνατότητα συμμετοχής ακόμα και χωρίς πτυχίο για ορισμένες ειδικότητες.

Η προκήρυξη προβλέπει 20 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατανεμημένες ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 11 θέσεις

  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

  • ΠΕ Διοικητικού (Νομικών)

  • ΠΕ Οικονομικού

  • ΠΕ Στατιστικών

  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 5 θέσεις

  • ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

  • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

  • ΤΕ Περιβάλλοντος

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 4 θέσεις

  • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

