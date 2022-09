Xoρωδιακό touch στη συναυλία των Madrugada στο Καλλιμάρμαρο

Στο Καλλιμάρμαρο στις 24 Σεπτεμβρίου θα ακούσουμε την εκδοχή δύο τραγουδιών των Madrugada με χορωδιακό touch.

Το 10μελές Irida Vocal Ensemble της Δήμητρας Καραμπεροπούλου θα πλαισιώσει τους Madrugada το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου σε δύο τραγούδια, το πολυαγαπημένο Honey Bee και το επιβλητικό Stabat Mater δημιουργώντας μυσταγωγική ατμόσφαιρα.

Η Irida Vocal Ensemble έχει κινητήρια δύναμη την ανάγκη για μουσική επικοινωνία αλλά και τις συνεχείς προκλήσεις που θέτει η φωνητική έκφραση. Αυτή η νεοσύστατη γυναικεία χορωδία έχει σκοπό να προβάλλει και να παρουσιάσει νέες και παλιές συνθέσεις και τραγούδια τόσο από το ελληνικό όσο και το διεθνές ρεπερτόριο – πέρα από μουσικό ύφος και γλώσσα - στο σύγχρονο πολιτιστικό στερέωμα.



Το 10μελές Irida Vocal Ensemble της Δήμητρας Καραμπεροπούλου



Παράλληλα ένα ακόμη τραγούδι τους κυκλοφορεί από τα Pepper 96.6 Sessions σε μία νέα ακουστική εκδοχή του στο Pepper Radio: «The World Could Be Falling Down»

Οι πάντα ανήσυχοι και δημιουργικοί Madrugada ηχογράφησαν για τον Pepper 96.6 το The World Could Be Falling Down σε μια νέα ακουστική version. Και πλέον οι φίλοι τους στην Ελλάδα έχουν την ευκαιρία να το απολαύσουν και να συμφωνήσουν ότι οι Madrugada ξέρουν να πειραματίζονται. Από σήμερα, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου στον Pepper 96.6.



Ο Frode Jacobsen, ο μπασίστας των Madrugada, θυμάται για το τραγούδι:

«Το The World Could Be Falling Down γράφτηκε το 1998, ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσουμε το ντεμπούτο άλμπουμ μας "Industrial Silence". Βρισκόμασταν σε μια τόσο έντονα δημιουργική περίοδο εκείνη την εποχή και είχαμε τόσο πολύ υλικό που δυστυχώς δεν καταφέραμε να ηχογραφήσουμε όλες τις ιδέες μας. Φανταζόμασταν το πρώτο μας άλμπουμ μας σαν μια ζωντανή συναυλία και για αυτό το λόγο θέλαμε το άλμπουμ να έχει ποικιλομορφία. Εν τέλει προτιμήσαμε το "Shine" αντί για το The World Could Be Falling Down, επειδή είχε παρόμοια αίσθηση και δομή συγχορδίας. Αλλά ο Jon, ο Sivert και εγώ δεν ξεχάσαμε ποτέ αυτό το τραγούδι και έτσι, το 2020 ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε ξανά.



Το τραγούδι έχει αναφορές σε μπάντες όπως οι Rain Parade και γενικά εμπνέεται από τη σκηνή του Paisley Underground που βρισκόταν στο απόγειό της στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στο Λος Άντζελες.

Για μένα, είναι ένα τραγούδι για το καλοκαίρι και αν θυμάμαι καλά, οι στίχοι είναι σαν snapshot στιγμιότυπα από τις διακοπές που έκανε το 1998 ο Sivert στην Ελλάδα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ολοκληρωθεί το τραγούδι, και περάσαμε πολύ χρόνο δουλεύοντας πάνω σε αυτό στο στούντιο ηχογράφησης μου, Malabar, στο Όσλο. Προσθέσαμε τις τελευταίες πινελιές στο Λος Άντζελες, μαζί με τον παραγωγό μας, Kevin Ratterman. Ηχογραφήθηκε ζωντανά στο θρυλικό Sunset Sound Studio 1. Εκ των υστέρων, αποδείχτηκε πολύ σωστό που επιλέξαμε να το ηχογραφήσουμε στο Λος Άντζελες, καθώς ήταν η πόλη και η σκηνή της που ενέπνευσε το τραγούδι αυτό».



Για το Madrugada / Pepper 96.6 acoustic live Sessions συνεργάστηκαν οι:

Presenter / Journalist Pepper 96.6: Γιώργος Μουχταρίδης

Δημιουργία βίντεο: Vasia Anagnostopoulou Photography

Ηχοληψία: Εμμανουήλ Ζανίδης Encore Sound

Ηχογράφηση: Κωσταντίνος Μαραγκάκης

Backline Services: Manos Backline

Τεχνική επιμέλεια: Αναστάσιος Λαμπρόπουλος

Φωτογραφίες: Χρόνης Περράκης





Πληροφορίες για τη συναυλία

MADRUGADA

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο)

Special Guest: Ane Brun

Opening Act: Αmanda Tenfjord

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ



Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ εισιτηρίων συνεχίζεται. Εξασφαλίστε έγκαιρα το εισιτήριό σας!



ΤΙΜΕΣ εισιτηρίων



Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 42 ευρώ και φθάνουν τα 85 ευρώ. Συγκεκριμένα:



Γενική Είσοδος - Κερκίδες | Tiers: 42 ευρώ

Γενική Είσοδος Arena: 55 ευρώ

Golden Arena: 85 ευρώ

VIP A & VIP B: 85 ευρώ



Οι πωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.



Σημεία Προπώλησης



Δίκτυο viva

Ηλεκτρονικά: viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's)



Δίκτυο Public

Public on line: https://tickets.public.gr/ music/madrugada/



Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/ templates/publicStorelocator. jsp



Τηλέφωνο πληροφοριών: 210 9636 489







Διαβάστε επίσης





Οι Madrugada στην κάμερα του Newsbomb.gr: Οι άγνωστες ιστορίες και η δοκιμασία που τους βάλαμε

Οι Madrugada ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ: Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος

H φωτεινή πλευρά των Madrugada -Το γκρουπ ξεδιπλώνει το κωμικό του ταλέντο στο Newsbomb (ελλ/αγγλ)