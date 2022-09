Πέθανε η βραβευμένη συγγραφέας Hilary Mantel

Η συγγραφέας Hilary Mantel είχε βραβευτεί δύο φορές με βραβείο Booker για την best-seller τριλογία της «Wolf Hall».

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών η συγγραφέας Dame Hilary Mantel. Τον θάνατο της Mantel επιβεβαίωσε ο εκδότης της.

Η Mantel είχε γράψει την τριλογία ιστορικών μυθιστορημάτων «Wolf Hall» για την οποία είχε κερδίσει δύο φορές το βραβείο Booker. Η πρώτη ήταν για το Wolf Hall του 2009 και η δεύτερη για το σίκουελ Bring Up the Bodies του 2012.



Το τρίτο και τελευταίο βιβλίο της σειράς, «The Mirror and the Light», εκδόθηκε το 2020 αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές, έγινε best-seller και συμπεριλήφθηκε στη μεγάλη λίστα για το Βραβείο Booker 2020.



Η τριλογία πούλησε περισσότερα από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει μεταφραστεί σε 41 γλώσσες.



Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins ανέφερε ότι η Dame Hilary πέθανε «ξαφνικά αλλά ήρεμα» την Πέμπτη, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και τους φίλους της.

Σε δήλωσή του, ο εκδότης της Μαντέλ σημείωσε: «Είμαστε συντετριμμένοι για τον θάνατο της αγαπημένης μας συγγραφέα, Dame Hilary Mantel. Οι σκέψεις μας είναι με τους φίλους και την οικογένειά της, ειδικά με τον σύζυγό της, Τζέραλντ. Είναι μια σπαρακτική απώλεια και δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευγνώμονες που μας άφησε ένα τόσο υπέροχο έργο».

Η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, Τζ.Κ. Ρόουλινγκ έγραψε για τη Dame Hilary: «Χάσαμε μια ιδιοφυΐα». Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Nicola Sturgeon, δήλωσε: «Πόσο τραγικά νέα. Ό,τι και να πούμε για τη λογοτεχνική κληρονομιά που αφήνει, είναι λίγο. Η λαμπρή τριλογία της Wolf Hall ήταν το κορυφαίο επίτευγμα σε ένα εξαιρετικό σύνολο έργων. Αναπαύσου εν ειρήνη.».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Wolf Hall και η συνέχειά του Bring Up The Bodies έγιναν τηλεοπτική σειρά στο BBC με πρωταγωνιστές τον Sir Mark Rylance ως Thomas Cromwell, τον Damian Lewis ως Henry VIII και την Claire Foy ως Anne Boleyn.

Τα δύο βιβλία διασκευάστηκαν επίσης για τη θεατρική σκηνή και σημείωσαν πορεία στο West End του Λονδίνου, όπως και μια προσαρμογή του 2021 του τρίτου μυθιστορήματος της τριλογίας, The Mirror and the Light.

Η Dame Hilary έγραψε 17 βιβλία, μεταξύ των οποίων τα The Assassination of Margaret Thatcher, Vacant Possession και Every Day is Mother's Day, καθώς και τα απομνημονεύματα Giving up the Ghost.

Ερωτηθείσα από τους Financial Times νωρίτερα αυτό το μήνα εάν πίστευε σε μια μετά θάνατον ζωή, η Mantel είπε ότι πίστευε, αλλά ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. «Ωστόσο, το σύμπαν δεν περιορίζεται από αυτό που μπορώ να φανταστώ», είπε.





